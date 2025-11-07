Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 15:47

Вертолет с туристами разбился в российском регионе

Четыре туриста погибли при крушении вертолета в дагестанском поселке Ачи-Су

Сотрудники МЧС РФ Сотрудники МЧС РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вертолет с туристами разбился в Дагестане в районе поселка Ачи-Су, передает Telegram-канал Mash. В материале сказано, что трагедия унесла жизнь четырех человек. Всего на борту было семь туристов.

Также в Сети появились кадры крушения грузового самолета компании UPS в американском штате Кентукки. Инцидент произошел на территории аэропорта города Луисвилля. На записи, сделанной из проезжающего автомобиля, виден мощный пожар и столб черного дыма. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины катастрофы.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах во время тайфуна «Калмаэги» потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли шесть человек. Машина была частью группы из четырех вертолетов, направлявшихся в пострадавшие районы для оказания помощи населению.

До этого трое полицейских из Миннеаполиса засняли на видео неопознанный летающий объект, появившийся над атомной станцией Prairie Island. Офицеры наблюдали за ним через бинокль из служебного гаража. Сферический объект, окруженный шестью светящимися кольцами, неподвижно завис на высоте около 3 тыс. метров.

