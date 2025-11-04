На Филиппинах во время тайфуна разбился военный вертолет На Филиппинах шесть человек погибли при крушении военного вертолета

На Филиппинах во время тайфуна «Калмаэги» потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли шесть человек, сообщает телеканал ABS-CBN News. Машина была частью группы из четырех вертолетов, направлявшихся в пострадавшие районы для оказания помощи населению.

В результате поисково-спасательных операций были обнаружены шесть тел, которые, предположительно, принадлежат пилоту и членам экипажа <...> вертолета Super Huey, — уточнил источник.

В настоящий момент правоохранители ведут расследование причин аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что тайфун «Калмаэги» унес жизни не менее 26 человек и вынудил эвакуировать несколько сотен тысяч жителей. Большинство погибших утонули в результате наводнений, вызванных ливнями. Скорость ветра достигала 130 километров в час, а порывы — до 180 километров в час.

До этого российские туристы оказались заблокированы на Филиппинах из-за тайфуна: природный катаклизм привел к отмене более 80 авиарейсов и парализовал транспортное сообщение. Несколько семей не смогли вовремя вылететь домой и теперь опасаются штрафов за превышение срока пребывания в стране.