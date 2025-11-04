Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 19:36

На Филиппинах во время тайфуна разбился военный вертолет

На Филиппинах шесть человек погибли при крушении военного вертолета

Тайфун «Калмаэги» на Филиппинах Тайфун «Калмаэги» на Филиппинах Фото: Jacqueline Hernandez /AP/TASS

На Филиппинах во время тайфуна «Калмаэги» потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли шесть человек, сообщает телеканал ABS-CBN News. Машина была частью группы из четырех вертолетов, направлявшихся в пострадавшие районы для оказания помощи населению.

В результате поисково-спасательных операций были обнаружены шесть тел, которые, предположительно, принадлежат пилоту и членам экипажа <...> вертолета Super Huey, — уточнил источник.

В настоящий момент правоохранители ведут расследование причин аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что тайфун «Калмаэги» унес жизни не менее 26 человек и вынудил эвакуировать несколько сотен тысяч жителей. Большинство погибших утонули в результате наводнений, вызванных ливнями. Скорость ветра достигала 130 километров в час, а порывы — до 180 километров в час.

До этого российские туристы оказались заблокированы на Филиппинах из-за тайфуна: природный катаклизм привел к отмене более 80 авиарейсов и парализовал транспортное сообщение. Несколько семей не смогли вовремя вылететь домой и теперь опасаются штрафов за превышение срока пребывания в стране.

Филиппины
авиакатастрофы
тайфуны
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне высказались о сокращении военного контингента в Европе
В Британии раскрыли, сколько достанется Украине от продажи «Челси»
США разрешили связанные с самолетами Лукашенко операции
Путин подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год
В Госдуме рассказали, как сэкономить на дачных платежах
Десятки огневых групп для борьбы с БПЛА появились у российской границы
Страшное ДТП унесло жизни пенсионерки и молодой девушки в Сочи
Британская актриса заработала гигантскую сумму на сервисе для взрослых
В Европе подняли в воздух истребители из-за воздушной тревоги
«Сама того не ведая»: Шеремет о проболтавшейся Каллас и планах Запада
Возмездие за Суджу, «мазохизм» Европы, жесткий ответ МИД РФ: что дальше
Домашняя красная рыба за 2 часа: попробуйте сейчас
«Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд
«Решающее преимущество»: во Франции признали превосходство России над ЕС
«Работать для вашей культуры»: немецкий пианист поблагодарил Путина
«Мы осуждаем»: в МИД Грузии резко высказались об отчете Евросоюза
В Германии начали отказываться от одного из атрибутов Рождества
На Филиппинах во время тайфуна разбился военный вертолет
На Аляске забили тревогу из-за просыпающегося вулкана
Президент ФРГ сделал заявление о возможной депортации беженцев из страны
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето
Общество

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.