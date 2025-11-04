Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Число жертв обрушившегося на Филиппины тайфуна достигло 26 человек

Фото: Philippine Red Cross/XinHua/Global Look Press

По последним данным, жертвами обрушившегося на центральную часть Филиппин тайфуна «Калмаэги» стали минимум 26 человек, сообщает агентство Agence France-Presse. Помимо этого, несколько сотен тысяч человек были эвакуированы из домов. Как уточнили местные власти, большая часть людей погибла в результате утопления.

Согласно публикации, из-за тайфуна пострадали города на острове Себу. Улицы оказались затоплены в результате ливневых дождей. При этом скорость ветра составляет около 130 километров в час с порывами до 180 километров в час.

Агентство добавило, что во время ликвидации последствий стихийного бедствия вертолет Bell UH-1Y Venom потерпел крушение. Спасатели уже начали поиски экипажа воздушного судна.

Тайфун «Калмаэги» («Тино») обрушился на Филиппины днем 4 ноября. Стихийное бедствие уже привело к наводнениям по всей стране, в некоторых районах первые этажи зданий оказались затопленными.

По некоторым данным, из-за тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах застряли туристы из России. Отменено уже более 80 рейсов.

