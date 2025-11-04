Мощнейший тайфун смел машины и затопил дома

Тайфун «Тино» обрушился на Филиппины, что привело к наводнению в стране, сообщает AP News. В результате этого в некоторых районах первые этажи зданий оказались затоплены.

Помимо этого, судя по опубликованным кадрам, машины из-за тайфуна плывут по улицам. Некоторые из авто затоплены по самую крышу.

Ранее мощный тайфун «Матмо» обрушился на южные провинции Китая, вызвав масштабную эвакуацию более 150 тыс. жителей. Стихийное бедствие затронуло территории провинций Хайнань и Гуандун. В семи городских округах и 30 районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. В этих регионах организуются спальные места, создаются аварийные запасы и защитные укрытия для пострадавших от непогоды. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 42 метров в секунду, а в отдельных районах ожидается выпадение более 300 мм осадков.

До этого сообщалось, что число жертв тайфуна «Буалой» во Вьетнаме увеличилось до 51 человека. Еще 14 человек числятся пропавшими без вести. В результате стихийного бедствия пострадали 164 жителя северных и центральных районов страны. Наводнения и оползни привели к разрушению или повреждению свыше 172 тыс. зданий. Также погибли 2,2 тыс. голов крупного рогатого скота, а ущерб затронул более 89 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.