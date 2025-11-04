Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 12:51

Мощнейший тайфун смел машины и затопил дома

Филиппины затопило из-за тайфуна «Тино»

Фото: Ryan Eduard Benaid/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тайфун «Тино» обрушился на Филиппины, что привело к наводнению в стране, сообщает AP News. В результате этого в некоторых районах первые этажи зданий оказались затоплены.

Помимо этого, судя по опубликованным кадрам, машины из-за тайфуна плывут по улицам. Некоторые из авто затоплены по самую крышу.

Ранее мощный тайфун «Матмо» обрушился на южные провинции Китая, вызвав масштабную эвакуацию более 150 тыс. жителей. Стихийное бедствие затронуло территории провинций Хайнань и Гуандун. В семи городских округах и 30 районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. В этих регионах организуются спальные места, создаются аварийные запасы и защитные укрытия для пострадавших от непогоды. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 42 метров в секунду, а в отдельных районах ожидается выпадение более 300 мм осадков.

До этого сообщалось, что число жертв тайфуна «Буалой» во Вьетнаме увеличилось до 51 человека. Еще 14 человек числятся пропавшими без вести. В результате стихийного бедствия пострадали 164 жителя северных и центральных районов страны. Наводнения и оползни привели к разрушению или повреждению свыше 172 тыс. зданий. Также погибли 2,2 тыс. голов крупного рогатого скота, а ущерб затронул более 89 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

тайфуны
наводнения
Филиппины
Азия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему пляжи Каспийского моря заполонили мертвые тюлени
Украина снова получит финансы от Евросоюза
Лавина дронов, пожар и раненый мужчина в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 4 ноября
Шведские муниципалитеты не хотят сотрудничать с властями по миграции
В генконсульстве раскрыли детали ситуации с пропавшей в Турции россиянкой
Блогер Ефремов ответит перед судом за спонсирование ФБК с продажи кроссовок
Стало известно, когда россияне увидят самое яркое суперлуние года
Пенсионер отдал за «замену счетчиков» 12,5 млн рублей
Стало известно, когда сдвинут срок внесения платежей за ЖКХ
Прокуратура попросила снизить тюремный срок экс-главе БКФ Миримской
В Германии умер самый старый житель страны
Эффектный салат на Новый год: рецепт легендарного «Снежного вихря»
«Даже в собственной партии»: политолог указал на большой недостаток Мерца
Медиатор гитариста легендарной рок-группы продают за полмиллиона в Москве
В России появились два новых праздника: что известно, когда будем отмечать
«Изношенная сила»: в США заявили о бессилии НАТО в конфликте с Россией
Место массового ДТП со скорой в Москве попало в кадр
Рудковская рассказала о состоянии Александра Плющенко
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Россиянке стало плохо в аэропорту после конфликта из-за ручной клади
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.