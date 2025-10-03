Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 11:47

Число жертв тайфуна во Вьетнаме резко выросло

Из-за тайфуна «Буалой» во Вьетнаме погиб 51 человек

Фото: Hu Jiali/XinHua/Global Look Press

Число погибших из-за тайфуна «Буалой» во Вьетнаме увеличилось до 51, сообщило агентство VNA со ссылкой на источники. При этом 14 человек считаются пропавшими без вести.

Как отметило агентство, в результате непогоды пострадали 164 жителя северных и центральных районов страны. Из-за наводнений и оползней в республике разрушены или повреждены свыше 172 тыс. зданий. Помимо этого, во Вьетнаме погибли 2,2 тыс. голов крупного рогатого скота, нанесен ущерб более 89 тыс. гектарам сельскохозяйственных угодий.

Ранее агентство VNA сообщало, что число жертв тайфуна «Буалой» во Вьетнаме увеличилось до 29. При этом более сотни людей пострадали, 19 пропали без вести. Отмечалось, что в стране разрушено или повреждено более 158 тыс. домов и дамбы в пяти провинциях.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с человеческими жертвами и разрушениями от мощного тайфуна. Телеграмма со словами поддержки адресована генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу.

Вьетнам
тайфуны
жертвы
пострадавшие
циклоны
