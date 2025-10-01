Число жертв разрушительного тайфуна во Вьетнаме приблизилось к 30 Число жертв тайфуна «Буалой» во Вьетнаме увеличилось до 29

Число жертв тайфуна «Буалой» во Вьетнаме увеличилось до 29, сообщил портал VNA со ссылкой на власти страны. При этом более сотни людей пострадали, 19 пропали без вести.

Из-за тайфуна «Буалой» и последовавших за ним ливней и наводнений в северных и центральных регионах погибло 29 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стране разрушено или повреждено более 158 тыс. домов и дамбы в пяти провинциях. Также уничтожено около 26,6 тыс. гектаров рисовых полей и 9,5 тыс. гектаров рыбных хозяйств.

Ранее сообщалось, что 12 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна «Буалой», а 17 жителей северных и центральных районов страны пропали без вести. Больше всего в стране пострадала провинция Тханьхоа. Многие жители остались без электричества из-за повреждения линий электропередачи и телекоммуникационных вышек.

До этого тропический циклон «Буалой» обрушился на Филиппины — порывы ветра достигали 150 км/ч (41 м/с). В результате разгула стихии погибли 10 человек — двоих убило упавшее дерево, остальные утонули.