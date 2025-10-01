Число жертв разрушительного тайфуна во Вьетнаме приблизилось к 30

Число жертв тайфуна «Буалой» во Вьетнаме увеличилось до 29, сообщил портал VNA со ссылкой на власти страны. При этом более сотни людей пострадали, 19 пропали без вести.
Из-за тайфуна «Буалой» и последовавших за ним ливней и наводнений в северных и центральных регионах погибло 29 человек, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в стране разрушено или повреждено более 158 тыс. домов и дамбы в пяти провинциях. Также уничтожено около 26,6 тыс. гектаров рисовых полей и 9,5 тыс. гектаров рыбных хозяйств.
Ранее сообщалось, что 12 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна «Буалой», а 17 жителей северных и центральных районов страны пропали без вести. Больше всего в стране пострадала провинция Тханьхоа. Многие жители остались без электричества из-за повреждения линий электропередачи и телекоммуникационных вышек.
До этого тропический циклон «Буалой» обрушился на Филиппины — порывы ветра достигали 150 км/ч (41 м/с). В результате разгула стихии погибли 10 человек — двоих убило упавшее дерево, остальные утонули.