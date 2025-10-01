Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 15:37

Число жертв разрушительного тайфуна во Вьетнаме приблизилось к 30

Число жертв тайфуна «Буалой» во Вьетнаме увеличилось до 29

Фото: Hu Jiali/XinHua/Global Look Press

Число жертв тайфуна «Буалой» во Вьетнаме увеличилось до 29, сообщил портал VNA со ссылкой на власти страны. При этом более сотни людей пострадали, 19 пропали без вести.

Из-за тайфуна «Буалой» и последовавших за ним ливней и наводнений в северных и центральных регионах погибло 29 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стране разрушено или повреждено более 158 тыс. домов и дамбы в пяти провинциях. Также уничтожено около 26,6 тыс. гектаров рисовых полей и 9,5 тыс. гектаров рыбных хозяйств.

Ранее сообщалось, что 12 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна «Буалой», а 17 жителей северных и центральных районов страны пропали без вести. Больше всего в стране пострадала провинция Тханьхоа. Многие жители остались без электричества из-за повреждения линий электропередачи и телекоммуникационных вышек.

До этого тропический циклон «Буалой» обрушился на Филиппины — порывы ветра достигали 150 км/ч (41 м/с). В результате разгула стихии погибли 10 человек — двоих убило упавшее дерево, остальные утонули.

Вьетнам
тайфуны
погибшие
циклоны
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал одну важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ Хантер нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
«Что хотим, то и делаем»: военэксперт о возмущении НАТО из-за огромной РЛС
В G7 захотели ужесточить санкции против России
Фон дер Ляйен назвала «ахиллесову пяту» Евросоюза
Смерть Нилова, болезнь Фатеевой: что стало с актерами фильма «Три плюс два»
Число жертв разрушительного тайфуна во Вьетнаме приблизилось к 30
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.