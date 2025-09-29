Раскрыто число погибших во Вьетнаме из-за тайфуна «Буалой» Не менее 12 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна «Буалой»

Не менее 12 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна «Буалой», сообщил портал VnExpress. При этом 17 жителей северных и центральных районов страны пропали без вести.

Портал отметил, что больше всего во Вьетнаме пострадала провинция Тханьхоа. Многие жители остались там без электричества из-за повреждения линий электропередачи и телекоммуникационных вышек. Кроме того, разрушены сотни домов, раздавлены десятки машин.

Ранее тропический циклон «Буалой» обрушился на Филиппины — порывы ветра достигали 150 км/ч (41 м/с). В результате разгула стихии погибли 10 человек — двоих убило упавшее дерево, остальные утонули. Стихия затронула более 433 тысяч человек — жителей опасных зон эвакуировали во временные убежища. Непогода привела к отключению света в восточно-центральных провинциях из-за падения деревьев и столбов электропередач.

До этого синоптики заявили, что обрушившийся на Восточную Азию супертайфун «Рагаса» стал самым сильным в регионе с начала текущего года. От него пострадали Филиппины, Тайвань и Гонконг. В тайваньском уезде Хуалянь он спровоцировал наводнение.