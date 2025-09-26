Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 19:09

Супертайфун с порывами ветра до 41 м/с обрушился на Филиппины

AP: жертвами тропического циклона на Филиппинах стали 10 человек

Оползень, вызванный тропическим штормом «Буалой» на Филиппинах Оползень, вызванный тропическим штормом «Буалой» на Филиппинах Фото: Leyte LGU/XinHua/Global Look Press

Тропический циклон «Буалой» обрушился на Филиппины — порывы ветра достигают 150 км/ч (41 м/с), сообщает Associated Press. В результате разгула стихии погибли 10 человек — двоих убило упавшее дерево, остальные утонули.

По данным издания, стихия затронула более 433 тысяч человек — жителей опасных зон эвакуировали во временные убежища. Непогода привела к отключению электроэнергии в восточно-центральных провинциях из-за падения деревьев и столбов электропередач, а также к наводнениям, небольшим оползням. Ожидается, что в ближайшие дни циклон выйдет в Южно-Китайское море и к концу недели достигнет побережья Вьетнама.

Ранее стало известно, что россияне застряли в одном из самых дорогих городов мира из-за тайфуна «Рагаса». Среди туристов, вынужденных обустраиваться в Гонконге, оказалась семейная пара. Супруги рассказали, что их вылет со стыковкой в Шанхае должен был состояться 25 сентября.

До этого около тысячи российских туристов оказались заблокированы на острове Хайнань из-за тайфуна «Каджики». Отдыхающие были вынуждены часами укрываться в торговых центрах, из-за непогоды отменили рейсы в российские города.

Филиппины
погода
стихия
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.