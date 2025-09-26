Супертайфун с порывами ветра до 41 м/с обрушился на Филиппины

Тропический циклон «Буалой» обрушился на Филиппины — порывы ветра достигают 150 км/ч (41 м/с), сообщает Associated Press. В результате разгула стихии погибли 10 человек — двоих убило упавшее дерево, остальные утонули.

По данным издания, стихия затронула более 433 тысяч человек — жителей опасных зон эвакуировали во временные убежища. Непогода привела к отключению электроэнергии в восточно-центральных провинциях из-за падения деревьев и столбов электропередач, а также к наводнениям, небольшим оползням. Ожидается, что в ближайшие дни циклон выйдет в Южно-Китайское море и к концу недели достигнет побережья Вьетнама.

Ранее стало известно, что россияне застряли в одном из самых дорогих городов мира из-за тайфуна «Рагаса». Среди туристов, вынужденных обустраиваться в Гонконге, оказалась семейная пара. Супруги рассказали, что их вылет со стыковкой в Шанхае должен был состояться 25 сентября.

До этого около тысячи российских туристов оказались заблокированы на острове Хайнань из-за тайфуна «Каджики». Отдыхающие были вынуждены часами укрываться в торговых центрах, из-за непогоды отменили рейсы в российские города.