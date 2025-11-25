День матери
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона

Около 47 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона «Вербена»

Фото: IMAGO/Matrix Images/George Buid/Global Look Press
Около 47 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного тропического циклона «Вербена», сообщило агентство Philippine News Agency. В нескольких районах еще действует штормовое предупреждение. Ожидается, что циклон покинет остров в четверг, 27 ноября.

По последним данным, 46 923 человека пострадали, — говорится в сообщении.

Ранее 51 человек пострадал на Тайване из-за тайфуна «Фунг-Вонг». Опасное природное явление привело к ливням и вызвало масштабные разрушения. Кроме того, была нарушена работа общественного транспорта. Количество выпавших осадков достигло 1061,5 мм.

До этого сообщалось, что не менее двух человек погибли и свыше миллиона эвакуированы на Филиппинах из-за наводнений от супертайфуна «Фунг-Вонг». Стихия привела к катастрофическим последствиям по всей стране. В связи с опасными условиями были отменены более 300 внутренних и международных авиарейсов.

В начале ноября туристы из РФ оказались заблокированы на Филиппинах из-за мощного тайфуна «Калмаэги». Согласно полученным данным, стихийное бедствие привело к отмене свыше 80 авиарейсов.

