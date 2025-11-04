Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 14:45

Мощнейший тайфун не дает россиянам покинуть Филиппины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристы из России застряли на Филиппинах из-за мощного тайфуна «Калмаэги», сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, из-за стихийного бедствия было отменено более 80 рейсов. В настоящее время на острове продолжают бушевать сильнейший ветер и ливень.

Как уточнил канал, только на Маниле были отменены свыше 45 внутренних рейсов авиакомпаний AirAsia, PAL, Сebu Pacific. В аэропортах Себу, Кларк и Сиаргао введены ограничения на прием и выпуск рейсов. Из-за тайфуна на Филиппинах парализовано движение транспорта и паромов.

Несколько отдыхавших там российских семей не успели вовремя вернуться домой, в связи с чем им пришлось менять билеты на более поздние даты. Туристы опасаются штрафов за пребывание в стране дольше разрешенных 30 дней.

Тайфун «Калмаэги» («Тино») обрушился на Филиппины днем 4 ноября. Стихийное бедствие уже привело к наводнениям по всей стране, в некоторых районах первые этажи зданий оказались затоплены. Помимо этого, судя по опубликованным кадрам, машины из-за тайфуна плывут по улицам.

Филиппины
тайфуны
туристы
россияне
рейсы
стихийные бедствия
