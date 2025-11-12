Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 09:05

Более 50 человек пострадали на Тайване из-за тайфуна «Фунг-Вонг»

Жители города Навотас, Филиппины, пробираются сквозь паводковые воды, 10 ноября 2025 г. Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на провинцию Аврора в восточной части острова Лусон на Филиппинах Жители города Навотас, Филиппины, пробираются сквозь паводковые воды, 10 ноября 2025 г. Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на провинцию Аврора в восточной части острова Лусон на Филиппинах Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press

На Тайване 51 человек пострадал из-за тайфуна «Фунг-Вонг», сообщило агентство Central News Agency (CNA). Опасное природное явление привело к ливням и вызвало масштабные разрушения. Кроме того, была нарушена работа общественного транспорта.

Количество выпавших осадков достигло 1061,5 мм. По информации агентства, в Илани затоплены 25 районов, почти 6 тыс. домохозяйств остались без света. Также была нарушена работа железнодорожного транспорта на нескольких направлениях, около 100 паромных рейсов отменили.

Ранее стало известно, что не менее двух человек погибли и свыше миллиона эвакуированы на Филиппинах из-за наводнений от супертайфуна «Фунг-Вонг». Стихия привела к катастрофическим последствиям по всей стране. В связи с опасными условиями были отменены более 300 внутренних и международных авиарейсов.

До этого российские туристы сообщили о значительном увеличении популяции ядовитых жуков томкатов во Вьетнаме после тайфуна «Калмаэги». Сложившиеся погодные условия с высокой влажностью и теплом оказались благоприятны для активного размножения этих насекомых.

Китай
Тайвань
тайфуны
пострадавшие
ливни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Так в СССР готовили для министров — нежная говядина в соусе
Названа причина взрыва в Подмосковье, где пострадал школьник
Этот маринад делает утку звездой любого застолья
Ефремов избавился от московской недвижимости
Очевидец рассказал о ЧП с разорванной кистью ребенка
Раскрыт состав нового подразделения наемников ВСУ
Мишонова раскрыла печальные последствия инцидента со школьником и купюрой
Правительство США обвинили в создании коронавируса
Сотрудника одного из университетов в КНР осудили за шпионаж
На Украине «полетели головы» из-за скандала с «кошельком» Зеленского
Появились подробности о состоянии отца Сырского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 ноября 2025 года
На Западе расшифровали дешевый трюк Зеленского с Сырским и провалами ВСУ
В России появился ГОСТ для собачников
Политолог из Венгрии увидел попытку Зеленского снять с себя вину
В российской армии появился новый род войск
Лучше, чем в ресторане! Очень сочные голени: простой маринад с секретом
«Минируют и отравляют»: раскрыто, на что пошли ВСУ при бегстве из Сладкого
Стало известно, почему в России стали чаще продавать квартиры без отделки
Более 50 человек пострадали на Тайване из-за тайфуна «Фунг-Вонг»
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.