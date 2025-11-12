Более 50 человек пострадали на Тайване из-за тайфуна «Фунг-Вонг»

Жители города Навотас, Филиппины, пробираются сквозь паводковые воды, 10 ноября 2025 г. Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на провинцию Аврора в восточной части острова Лусон на Филиппинах

Более 50 человек пострадали на Тайване из-за тайфуна «Фунг-Вонг»

На Тайване 51 человек пострадал из-за тайфуна «Фунг-Вонг», сообщило агентство Central News Agency (CNA). Опасное природное явление привело к ливням и вызвало масштабные разрушения. Кроме того, была нарушена работа общественного транспорта.

Количество выпавших осадков достигло 1061,5 мм. По информации агентства, в Илани затоплены 25 районов, почти 6 тыс. домохозяйств остались без света. Также была нарушена работа железнодорожного транспорта на нескольких направлениях, около 100 паромных рейсов отменили.

Ранее стало известно, что не менее двух человек погибли и свыше миллиона эвакуированы на Филиппинах из-за наводнений от супертайфуна «Фунг-Вонг». Стихия привела к катастрофическим последствиям по всей стране. В связи с опасными условиями были отменены более 300 внутренних и международных авиарейсов.

До этого российские туристы сообщили о значительном увеличении популяции ядовитых жуков томкатов во Вьетнаме после тайфуна «Калмаэги». Сложившиеся погодные условия с высокой влажностью и теплом оказались благоприятны для активного размножения этих насекомых.