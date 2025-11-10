Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 13:03

Появились кадры с последствиями разрушительного тайфуна на Филиппинах

Тайфун Фунг-Вонг в провинции Катандуанес, Филиппины Тайфун Фунг-Вонг в провинции Катандуанес, Филиппины Фото: Catanduanes LGU/XinHua/Global Look Press

Последствия разрушительного тайфуна «Фунг-вонг» и наводнение на Филиппинах попали на видео, которое публикует ТАСС. По данным Национального управления электрификации республики, стихия оставила без света почти 3 млн потребителей. На видео видно, что вода затопила дороги, дома, леса и поля.

На ролике можно заметить, что островное государство утопает в воде. В результате тайфуна были разрушены дома и другие здания. По данным Reuters, стихия унесла жизнь двух человек, а 1 млн граждан были эвакуированы.

Тайфун прошел над северной частью самого густонаселенного острова архипелага — Лусон. Ожидается, что шторм повернет на север в сторону Тайваня и постепенно уменьшится.

Ранее после тайфуна метеорологи спрогнозировали ураганный ветер скоростью более 51 м/с и проливные дожди. В связи с опасными условиями на Филиппинах отменили свыше 300 внутренних и международных рейсов. Стихия обернулась катастрофическими последствиями по всей стране.

Филиппины
тайфуны
разрушения
потопы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, кто мог угрожать убийством Долиной и ее адвокату
Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин
Экс-дипломат из ЮАР объяснил последствия отказа Трампа ехать на саммит G20
«Не понимает, где находится»: Непомнящий объяснил нервные срывы Станковича
«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался
Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины
Налет на Брянcк, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября
Военэксперт ответил, сколько времени займет поставка 27 ЗРК Patriot Украине
Врач перечислила основные причины прыщей на голове
Россиянам рассказали приятную новость о больничных в 2026 году
В России умер амурский тигр-долгожитель
Врач объяснила, насколько эффективно мытье рук
Зеленский ответил, какое оружие хочет получить от США
Стало известно, кто помог Зеленскому восстановить отношения с Трампом
Умер преподаватель Путина и Медведева
Кардиолог развеяла миф о пользе употребления мелатонина
«Это все агония»: военэксперт о попытках ВСУ бежать под видом гражданских
Известный актер-иноагент получил новый штраф
Военных в Белгороде наградили за поимку обвиняемого в жестоком преступлении
Спецпроект о детях-героях тыла посмотрели более 665 тысяч россиян
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.