Появились кадры с последствиями разрушительного тайфуна на Филиппинах

Последствия разрушительного тайфуна «Фунг-вонг» и наводнение на Филиппинах попали на видео, которое публикует ТАСС. По данным Национального управления электрификации республики, стихия оставила без света почти 3 млн потребителей. На видео видно, что вода затопила дороги, дома, леса и поля.

На ролике можно заметить, что островное государство утопает в воде. В результате тайфуна были разрушены дома и другие здания. По данным Reuters, стихия унесла жизнь двух человек, а 1 млн граждан были эвакуированы.

Тайфун прошел над северной частью самого густонаселенного острова архипелага — Лусон. Ожидается, что шторм повернет на север в сторону Тайваня и постепенно уменьшится.

Ранее после тайфуна метеорологи спрогнозировали ураганный ветер скоростью более 51 м/с и проливные дожди. В связи с опасными условиями на Филиппинах отменили свыше 300 внутренних и международных рейсов. Стихия обернулась катастрофическими последствиями по всей стране.