27 ноября 2025 в 14:28

США обвинили в вербовке филиппинцев в подразделения ВСУ

Захарова: США нанимают филиппинцев для участия в боевых действиях в рядах ВСУ

Представители США организовали на Филиппинах набор местных жителей для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По данным ведомства, кандидатов отбирает американская частная компания RMS International, контрактникам в консульском отделе посольства ФРГ оформляют шенгенские визы.

По поступающей информации, представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Подбор кандидатов ведется американской компанией RMS International, штат Флорида. Она специализируется на услугах в сфере безопасности. Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным, — сказала Захарова.

Ранее сообщилось, что Министерство иностранных дел Южной Кореи впервые подтвердило смерть одного из своих наемников по фамилии Ким на Украине. Во вторник, 25 ноября, в Киеве прошли его похороны. На вид мужчине было около 50 лет. Предположительно, мужчина погиб в мае во время боев в Донецкой Народной Республике. Раньше Сеул никогда не подтверждал гибель граждан Южной Кореи, воевавших на стороне ВСУ.

