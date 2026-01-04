Операция «Гидеон»: как провалилась первая попытка Трампа похитить Мадуро

На первом сроке Дональда Трампа в 2020 году США уже пытались похитить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как командир наемников пытался устроить госпереворот, кто его нанял, почему все закончилось фиаско?

Когда наемники из США пытались устроить госпереворот в Венесуэле

3 мая 2020 года ВС Венесуэлы объявили, что пресекли попытку государственного переворота. В ходе крупной антитеррористической операции были убиты 13 и задержаны еще восемь сотрудников американской частной военной компании Silvercorp USA. Они собирались высадиться с моря в Венесуэле, захватить президента Николаса Мадуро и переправить его в Соединенные Штаты.

При задержанных была найдена военная форма с американскими флагами, поддельные паспорта, крупнокалиберное оружие и спутниковые телефоны. Колумбия и США отвергли обвинения властей Венесуэлы в организации покушения на Николаса Мадуро, однако вскоре информацию подтвердил руководитель Silvercorp Джордан Гудро — по его словам, провальная высадка на пляже в Ла-Гуайре называлась операцией «Гидеон».

Кто такой Джордан Гудро, создавший Silvercorp

Ветеран спецназа США («зеленые береты», 10-я группа ССО) Джордан Гудро создал ЧВК Silvercorp USA в 2018 году. Уже тогда он появился в окружении Трампа: так, наемники обеспечивали охрану на митинге Трампа в городе Шарлотт. Уже после провала операции «Гидеон» американские СМИ опубликовали фотографии с Гудро, который отдает распоряжения охране рядом с президентом.

Джордан Гудро Фото: Социальные сети

Военный эксперт Борис Рожин указывал, что тогда же Гудро впервые попал в Белый дом и оказался вовлечен в «венесуэльский кейс» — планы по смене власти в Каракасе. Впоследствии Гудро утверждал, что воспринял близко к сердцу беды Венесуэлы (якобы из-за власти Мадуро), когда обеспечивал охрану на концерте НКО Venezuela Aid в колумбийском городе Кукута. Его организовал в феврале 2019 года миллиардер Ричард Брэнсон. Зимой 2019 года в Венесуэле шли массовые протесты после президентских выборов; тогда США не признали победу Мадуро и требовали поставить президентом «своего» кандидата — спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Там же Гудро познакомился с ключевыми участниками заговора с венесуэльской стороны: миллиардером Хуаном Хосе Рендоном, который был настроен против Мадуро, бежавшим из страны Гуайдо, опальным генералом Кливером Алькалой и бизнес-леди и моделью Якси Альварес Мирабаль, которая стала любовницей командира наемников. Глава Silvercorp USA подписал контракт на свержение Мадуро на $212 млн, которые он в итоге не получил.

После провала попытки заменить Мадуро на Гуайдо путем протестов в США и Колумбии дали добро на свержение Мадуро силовым путем. Однако операция закончилась полным провалом.

Как проходила попытка захвата Мадуро в 2020 году, разница с операцией США

Как оказалось, спецслужбы Венесуэлы с самого начала обладали полной информацией о наемниках Silvercorp USA. 4 мая Мадуро рассказал, что госбезопасности SEBIN было известно даже, что ели Гудро и Алькала на обед, как и все перелеты командира наемников, его любовницы и ее мужа на частном самолете из США в Колумбию, где готовили боевиков для госпереворота.

В ходе высадки в Ла-Гуайре были захвачены ближайшие помощники Гудро: Люк Денман и Аарон Берри. На допросах они рассказали, что целью операции было похищение и вывоз на территорию США президента Венесуэлы Мадуро, где его собирались судить, как панамского генерала Мануэля Норьегу (своего бывшего агента, который не желал отдавать Панамский канал, американцы похитили 4 января 1989 года). Трамп был в курсе операции — именно он разрешил дать Гудро контракт на $212 млн, впоследствии президент США все отрицал.

Ла-Гуайра, Венесуэла Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Наемники Silvercorp USA должны были выступать от лица американского Агентства по борьбе с наркотиками (DEA). Именно под видом DEA спецназ США проводил захват Норьеги и в итоге вывез Мадуро 3 января; также под видом сотрудников DEA действовали колумбийские наемники, убившие в 2021 году президента Гаити Жовенеля Моиза.

План Гудро состоял в том, чтобы неожиданно высадиться на берегу, прорваться вглубь Венесуэлы и силами 300 человек захватить президентский дворец, штаб-квартиру SEBIN «Геликоид» и главную телерадиостанцию в Каракасе. Затем, заявил наемник, они должны были выйти в эфир и призвать народ Венесуэлы к восстанию против «угнетателей».

Любовница Гудро, эмигрантка из Венесуэлы Якси Альварес Мирабаль, которую Денман и Берри знали как «Алекс» или «племянницу генерала», играла ключевую роль во всей операции. Изначально она должна была быть просто переводчицей, однако в результате Алекс занималась поставками оружия, курировала вербовку бывших венесуэльских военных, отвечала за «международные связи».

Впоследствии власти Колумбии заявили, что именно она была агентом Венесуэлы и сдала весь план Каракасу. В результате легкие лодки с американцами и их венесуэльскими подручными плыли прямо в расставленные сети.

