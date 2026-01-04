Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 19:18

Операция «Гидеон»: как провалилась первая попытка Трампа похитить Мадуро

Военнослужащие ведут подготовку по защите суверенитета и противодействию вторжению иностранных войск в Венесуэлу Военнослужащие ведут подготовку по защите суверенитета и противодействию вторжению иностранных войск в Венесуэлу Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На первом сроке Дональда Трампа в 2020 году США уже пытались похитить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как командир наемников пытался устроить госпереворот, кто его нанял, почему все закончилось фиаско?

Когда наемники из США пытались устроить госпереворот в Венесуэле

3 мая 2020 года ВС Венесуэлы объявили, что пресекли попытку государственного переворота. В ходе крупной антитеррористической операции были убиты 13 и задержаны еще восемь сотрудников американской частной военной компании Silvercorp USA. Они собирались высадиться с моря в Венесуэле, захватить президента Николаса Мадуро и переправить его в Соединенные Штаты.

При задержанных была найдена военная форма с американскими флагами, поддельные паспорта, крупнокалиберное оружие и спутниковые телефоны. Колумбия и США отвергли обвинения властей Венесуэлы в организации покушения на Николаса Мадуро, однако вскоре информацию подтвердил руководитель Silvercorp Джордан Гудро — по его словам, провальная высадка на пляже в Ла-Гуайре называлась операцией «Гидеон».

Кто такой Джордан Гудро, создавший Silvercorp

Ветеран спецназа США («зеленые береты», 10-я группа ССО) Джордан Гудро создал ЧВК Silvercorp USA в 2018 году. Уже тогда он появился в окружении Трампа: так, наемники обеспечивали охрану на митинге Трампа в городе Шарлотт. Уже после провала операции «Гидеон» американские СМИ опубликовали фотографии с Гудро, который отдает распоряжения охране рядом с президентом.

Джордан Гудро Джордан Гудро Фото: Социальные сети

Военный эксперт Борис Рожин указывал, что тогда же Гудро впервые попал в Белый дом и оказался вовлечен в «венесуэльский кейс» — планы по смене власти в Каракасе. Впоследствии Гудро утверждал, что воспринял близко к сердцу беды Венесуэлы (якобы из-за власти Мадуро), когда обеспечивал охрану на концерте НКО Venezuela Aid в колумбийском городе Кукута. Его организовал в феврале 2019 года миллиардер Ричард Брэнсон. Зимой 2019 года в Венесуэле шли массовые протесты после президентских выборов; тогда США не признали победу Мадуро и требовали поставить президентом «своего» кандидата — спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Там же Гудро познакомился с ключевыми участниками заговора с венесуэльской стороны: миллиардером Хуаном Хосе Рендоном, который был настроен против Мадуро, бежавшим из страны Гуайдо, опальным генералом Кливером Алькалой и бизнес-леди и моделью Якси Альварес Мирабаль, которая стала любовницей командира наемников. Глава Silvercorp USA подписал контракт на свержение Мадуро на $212 млн, которые он в итоге не получил.

После провала попытки заменить Мадуро на Гуайдо путем протестов в США и Колумбии дали добро на свержение Мадуро силовым путем. Однако операция закончилась полным провалом.

Как проходила попытка захвата Мадуро в 2020 году, разница с операцией США

Как оказалось, спецслужбы Венесуэлы с самого начала обладали полной информацией о наемниках Silvercorp USA. 4 мая Мадуро рассказал, что госбезопасности SEBIN было известно даже, что ели Гудро и Алькала на обед, как и все перелеты командира наемников, его любовницы и ее мужа на частном самолете из США в Колумбию, где готовили боевиков для госпереворота.

В ходе высадки в Ла-Гуайре были захвачены ближайшие помощники Гудро: Люк Денман и Аарон Берри. На допросах они рассказали, что целью операции было похищение и вывоз на территорию США президента Венесуэлы Мадуро, где его собирались судить, как панамского генерала Мануэля Норьегу (своего бывшего агента, который не желал отдавать Панамский канал, американцы похитили 4 января 1989 года). Трамп был в курсе операции — именно он разрешил дать Гудро контракт на $212 млн, впоследствии президент США все отрицал.

Ла-Гуайра, Венесуэла Ла-Гуайра, Венесуэла Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Наемники Silvercorp USA должны были выступать от лица американского Агентства по борьбе с наркотиками (DEA). Именно под видом DEA спецназ США проводил захват Норьеги и в итоге вывез Мадуро 3 января; также под видом сотрудников DEA действовали колумбийские наемники, убившие в 2021 году президента Гаити Жовенеля Моиза.

План Гудро состоял в том, чтобы неожиданно высадиться на берегу, прорваться вглубь Венесуэлы и силами 300 человек захватить президентский дворец, штаб-квартиру SEBIN «Геликоид» и главную телерадиостанцию в Каракасе. Затем, заявил наемник, они должны были выйти в эфир и призвать народ Венесуэлы к восстанию против «угнетателей».

Любовница Гудро, эмигрантка из Венесуэлы Якси Альварес Мирабаль, которую Денман и Берри знали как «Алекс» или «племянницу генерала», играла ключевую роль во всей операции. Изначально она должна была быть просто переводчицей, однако в результате Алекс занималась поставками оружия, курировала вербовку бывших венесуэльских военных, отвечала за «международные связи».

Впоследствии власти Колумбии заявили, что именно она была агентом Венесуэлы и сдала весь план Каракасу. В результате легкие лодки с американцами и их венесуэльскими подручными плыли прямо в расставленные сети.

Читайте также:

Судьба Мадуро стала «сигналом» для Зеленского? Что ждет президента Украины

Левые террористы громят Европу: кто устроил блэкаут в Берлине

России грозит крупный теракт? Предупреждение США, повторится ли «Крокус»

иностранные наемники
Венесуэла
похищение
Николас Мадуро
новости
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сибиряк случайно вогнал в челюсть черенок лопаты
Европа готовится к «Орешнику», удар по штабу ВСУ: что будет дальше
Российские застряли на десять часов на китайской границе
36 беспилотников перехвачены на подлете к Москве
«Определенно худшие»: звезда тенниса раскритиковала американских фанатов
Медведев допустил реализацию венесуэльского сценария США на Украине
«Речь не о наркокартелях»: в Европе разоблачили игру США в Каракасе
В Татарстане ввели план «Буран» из-за метели и гололедицы
Леонова оценила шансы Петросян на победу в Олимпиаде-2026
«Следующими могут стать они»: на Западе предупредили покорных лидеров ЕС
«Это не одна болезнь»: главный онколог Минздрава о победе над раком
В Приволжье произошел транспортный коллапс из-за непогоды
Большая часть охраны Мадуро оказалась холоднокровно убита
Установлен рекорд новогоднего кинопроката в России
Операция «Гидеон»: как провалилась первая попытка Трампа похитить Мадуро
СК начал расследование смерти 15-летнего подростка в новогоднюю ночь
Москвичка скончалась после операции в косметологической клинике
«Слишком горячие головы»: Медведев об упреждающем ударе России
«Никакой крови за нефть»: в Польше прошел митинг в поддержку Венесуэлы
Во Франции заявили о начале новой эпохи в мире после действий США
Дальше
Самое популярное
Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.