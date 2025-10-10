Кто такая Мария Корина Мачадо, как взяла Нобелевскую премию вместо Трампа

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо. Чем она известна, за какие заслуги была награждена, как смогла обойти Дональда Трампа?

За что Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию

Норвежский нобелевский комитет сегодня, 10 октября, огласил, что Нобелевскую премию мира в 2025 году получила венесуэльский политик и общественный деятель, один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо. Она получит 11 млн шведских крон (примерно $1,2 млн). Награду ей присудили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле».

«Однако демократия находится в отступлении и на международном уровне. Демократия, понимаемая как право свободно выражать свое мнение, голосовать и быть представленным в выборных органах власти, является основой мира как внутри стран, так и между ними», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Председатель Норвежского нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес отметил, что Мачадо стала ключевой, объединяющей фигурой в «политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разобщена».

«В прошлом году Мачадо была вынуждена скрываться. Несмотря на серьезные угрозы ее жизни, она осталась в стране, и этот выбор вдохновил миллионы людей <…>, крайне важно признать мужественных защитников свободы, которые восстают и оказывают сопротивление», — сказал он.

В 2025 году на Нобелевскую премию мира претендовали 338 кандидатов, в том числе президент США Дональд Трамп. Ему не удалось завоевать награду из-за ряда спорных решений, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский.

Фото: Jimmy Villalta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем известна Мария Корина Мачадо

Мария Корина Мачадо родилась в 1967 году в Каракасе, получила образование в области промышленного машиностроения и финансов.

Свою общественную деятельность она начала в 1992 году, основав благотворительный фонд «Атенея» для помощи беспризорным детям. В 2002 году стала одним из основателей гражданской организации «Сумате», занимающейся наблюдением за выборами и отстаивающей их честность и прозрачность. В 2010 году была избрана в Национальную ассамблею Венесуэлы, но в 2014 году была лишена мандата.

В 2023 году она выиграла праймериз и стала единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах Венесуэлы 2024 года. По решению суда ей было запрещено баллотироваться на государственные посты из-за «участия в коррупционном заговоре» Хуана Гуайдо, который в 2019 году незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Вместо Мачадо кандидатом от оппозиции стал Эдмундо Гонсалес Уррутиа. После его проигрыша в Венесуэле разгорелись протесты. Власти заявили об иностранном вмешательстве и отмечали значительное влияние Мачадо на беспорядки.

Позднее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Мачадо скрывалась после выборов, а затем покинула страну и находилась в Испании.

