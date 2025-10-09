Самойлова разводится с Джиганом: что известно, подробности, была ли измена

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном (Джиганом) после 13 лет брака. Что об этом известно?

Что известно о разводе Самойловой и Джигана

По данным Telegram-канала Baza, заявление было подано Оксаной Самойловой в мировой суд Москвы 6 октября 2025 года. Адвокат блогера от комментариев отказался, причины расставания супругов на данный момент неизвестны.

В 2020 году пара уже собиралась развестись из-за того, что музыкант употреблял запрещенные вещества и изменял ей. Однако тогда супруги не пришли на заседание, которое происходило в Головинском суде в Москве. Спустя время Самойлова и Джиган помирились.

«Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Я честно все рассказала и честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила или нет. Но мне, очевидно, виднее, чем всем тем, кто раздает советы. Это моя жизнь, понимаете? Не ваша, и муж этот не ваш, и дети не ваши. Вы со своими делайте что хотите. Я никого ни к чему не призываю и не говорю: „Делай как я!“ Не делайте как я! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем! Живите свою жизнь, не оглядываясь на окружающих! Если я ошиблась — это мои ошибки и мои уроки. На вас это никак не отразится, понимаете?!» — комментировала тогда бизнесвумен.

Недавно Самойлова также заявляла, что они с мужем «всегда вместе навсегда».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Всегда вместе навсегда. Мои родители вместе больше 25 лет, и все эти 25 лет они идут на бесконечные уступки друг другу. Мы, прожившие вместе уже 15 лет, и все наши друзья, состоящие в браке десятилетиями, делают то же самое. Семья — это не соло, как зачитал мой брат в своем треке. Сейчас со всех сторон мы слышим про здоровый эгоизм и про то, что никто никому ничего не должен. Но есть одно „но“ — в семье ты должен всем и всегда», — говорила она.

Сейчас Самойлова, исходя из ее соцсетей, проводит время с мамой. Также она опубликовала откровенный пост, в котором призналась, что «не имела права на слабость».

«Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — заявила блогер.

Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают трех дочерей и сына.

