Отказ от Голливуда, резкое похудение, рождение дочки: как живет Софья Зайка

Актриса Софья Зайка продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о работе в Голливуде?

Чем известна Зайка

Софья Зайка родилась 24 января 1994 года в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный театральный институт.

Артистка снималась в картинах «Тайны госпожи Кирсановой», «Фитнес», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Холоп», «Полярный», «Искренне Ваша», «Дикие предки», «Чебурашка», «Смешная история», «Холоп-2», «Как друзья Захара женили», «Полупановы», «Финист. Первый богатырь» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Зайки

В 2023 году Софья Зайка вышла замуж за звукорежиссера Михаила Серебрякова. Пара познакомилась на съемках картины «Искренне Ваша».

«Мы познакомились во время пандемии коронавируса, в 2020 году. В тот момент у меня параллельно был проект „Фитнес“, четвертый сезон, и меня утвердили в фильм „Искренне Ваша“. Съемки могли не состыковаться по времени, поскольку лента „Искренне Ваша“ снималась в Переславле. Но я держала кулачки и молила агента, чтобы все случилось, поскольку очень хотела сняться в проекте „Искренне Ваша“. И все состоялось. И там на съемках мы познакомились с Мишей. И как-то все быстро так закрутилось. Это было мгновенное чувство», — вспоминала Зайка в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Софья Зайка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В июне 2025 года у супругов родилась дочь Надежда.

«Я узнала, что буду мамой, на съемках. Съемочный процесс был длительный, три месяца. Беременность была запланированном событием. Ну, конечно, первое — ощущение безусловного счастья, а еще и какой-то страх, потому что это же что-то неизведанное, новое», — делилась актриса с MK.RU.

Что известно о похудении Зайки

Ради съемок в сериале «Фитнес» Софья Зайка похудела на 20 кг за три месяца.

«У меня было полгода на похудение, но я скинула вес за три месяца. Я пахала в зале, делала круговые тренировки, много ходила, голодала. Перед тем как худеть, я была у врача. Она расписала мне на пять страниц, чего нельзя есть, и страницу, что можно. Я тогда вышла от нее и заплакала», — объясняла она.

При этом спустя время Зайка вновь набрала вес. По словам артистки, она готова снова похудеть, если это будет необходимо для роли, но уже не будет делать это так резко.

Что Зайка говорила о работе в Голливуде

Софья Зайка заявляла в интервью Светлане Баласанян, что не мечтает о Голливуде в отличие от многих ее коллег.

«Я слишком пророссийская. Наверное, было бы интересно посмотреть процесс зарождения кино там, но мне гораздо больше хочется, чтобы у нас здесь было круче, чем в Голливуде. Хочу, чтобы голливудские актеры говорили: „Блин, вот охота сняться в России“», — говорила она.

Софья Зайка Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Чем сейчас занимается Зайка

Софья Зайка продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Счастье у каждого свое».

В 2025 году вышли ленты «Абонемент на расследование. Занимательное чтение», «Абонемент на расследование. Письма с того света», «Мужу привет», «Мы рожаем!», «Остаться друзьями» и «Притворись моим мужем». В скором времени также должны выйти комедии «Холоп-2» и «Чебурашка-3» с Зайкой.

