Намоленное материнство, разводы, новые фильмы: как живет Равшана Куркова

Актриса Равшана Куркова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Куркова

Равшана Куркова (Матчанова) родилась 22 августа 1980 года в Ташкенте в семье театрального актера Бахрама Матчанова и актрисы и кинорежиссера Рано Кубаевой. Ее дядя Рауф Кубаев — сценарист и режиссер.

В конце 1990-х годов Куркова переехала в Москву и поступила на филологический факультет МГУ. После вуза работала редактором и помощником режиссера на телевидении. Параллельно она изучала режиссуру и брала уроки актерского мастерства.

Куркова снималась в картинах «Воровка-2: Счастье напрокат», «Медуза», «Три девушки», «На краю стою», «Барвиха», «Любовь в большом городе — 2», «Последняя встреча», «Остров ненужных людей», «Рыбалка», «А у нас во дворе…„, „Метель“, „Вечный холод“, „Хардкор“, „Хандра“, „Балканский рубеж“, „Чернобыль“, „Контакт“, „Пищеблок“, „Чайки“, „Милфуша“, „Чайки“, „Не одна дома“, „Открытый брак“, „Первый номер“ и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Курковой

Первым мужем Равшаны Курковой был фотограф Семен Курков. В тот период артистка забеременела, однако у нее случился выкидыш.

После развода Куркова оставила себе фамилию экс-супруга.

Ее вторым мужем стал актер Артем Ткаченко. Они прожили вместе с 2004 по 2008 год.

„Я была безумно влюблена в Тему и мечтала родить от него. Но муж все время говорил: „Не сейчас. Квартиры нет. Ребенок свяжет нам руки“. Было больно это слышать. Когда наши отношения стали больше напоминать не отношения мужчины и женщины, а брата и сестры, я вдруг поняла, что нет смысла продолжать», — вспоминала она.

Равшана Куркова и Илья Бачурин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следующим избранником Курковой стал продюсер Илья Бачурин. Они встречались четыре года.

В 2021 году Куркова сообщила, что уже год является мамой сына по имени Гаспар. Его отец — бизнесмен Сергей Амарян, совладелец боксерского клуба. Сейчас предприниматель состоит в других отношениях. В ноябре прошлого года у него родилась дочь от другой избранницы.

Весной 2023 года Куркова рассказала, что родила дочку Самиру. Имя отца наследницы она не раскрыла.

«Я очень хотела детей, мое материнство намоленное, долгожданное. А когда родительство — осознанное, то ты готов к нему физически, морально, материально, психологически. Я благодарна и наслаждаюсь этим моментом каждый день, хотя, как мы знаем, дни бывают в жизни очень разные», — делилась она.

Чем сейчас занимается Куркова

Равшана Куркова продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышла комедия «Просто живи» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Волшебная лампа», «Моя Африка», «Шахматы» и «Краш» с Курковой.

