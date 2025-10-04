Алкоголь, мечты о детях, мнение об СВО: как живет актер Никита Ефремов

Актер Никита Ефремов прославился благодаря лентам «Лондонград», «Анна Каренина» и «Содержанки». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что он говорил о спецоперации?

Чем известен Ефремов

Никита Ефремов родился 30 мая 1988 года в Москве в семье заслуженного артиста России Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. Он окончил Школу-студию МХАТ, с 2009 по 2023 год служил в театре «Современник». Увольнение актер объяснил отсутствием желания выходить на сцену.

«Со всеми расстались по-дружески, с „Современником“ в том числе. Я поймал себя на мысли, что, когда у меня вечером были спектакли, я думал: „Блин, как-то не хочется“. Я долго пытался это исправить», — признавался он.

Ефремов дебютировал в кино в 2004 году в эпизодической роли в сериале «Моя прекрасная няня». Первая известность пришла к нему после выхода комедии «Ненасытные» и фильма «Баллада о Бомбере». Также артист снимался в лентах «Забавы», «Лондонград», «Анна Каренина», «Любовь с акцентом», «Полет», «Нулевой пациент», «Содержанки», «Морозко» и других.

Никита Ефремов Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Что известно о личной жизни Ефремова

Никита Ефремов в 2014 году женился на коллеге Яне Гладких, однако спустя год они развелись. Артист признался, что в период расставания «вошел в цикл жертвы» и злоупотреблял алкоголем.

«Сейчас я вижу, что мне просто хотелось пострадать, я нашел оправдание тому, что я могу напиться», — рассказал он на YouTube-шоу «Честный развод».

В 2019 году актер начал встречаться с телеведущей и фотомоделью Марией Иваковой. Их отношения продлились до ноября 2021 года.

Сейчас Ефремов состоит в отношениях с дизайнером Ольгой Шурыгиной. Артист признавался, что хочет детей, но у него нет четкого представления о создании семьи.

«Мне для начала нужно проанализировать все, что с этим связано. Вот с детьми, например. Понимаешь, у меня такая интересная семья, столько там всего происходит. Может быть, у меня внутри вообще какой-то страх есть относительно этого. Вот сделаю ребенка сейчас — и его ждет вот это все», — сказал он.

Никита Ефремов с Ольгой Шурыгиной Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Что Ефремов говорил об СВО

Никита Ефремов на момент начала спецоперации был задействован в съемках зарубежного фильма «Тетрис». Ленту снимали в Шотландии, и он опасался, что проект отменят или российских артистов исключат из проекта.

Ефремов признался, что он рад работать за рубежом, однако у него нет цели прорваться в Голливуд. Также после начала СВО актер старается не строить долгосрочных планов.

«Все мои прогнозы до февраля 2022 года по поводу того, как будет развиваться жизнь моя, чужая, стриминговые платформы, театр, — все куда-то улетело. Сейчас я просто стараюсь понять, откуда исходят мои личные намерения и что зависит от меня в моей жизни», — объяснил он.

Ефремов не комментирует ход спецоперации, однако отмечал, что считает, что на настоящий момент рано снимать фильмы о происходящих событиях.

«Это действительно сложная, тонкая тема. В данный момент ее нельзя рассматривать с разных углов, и она не может быть по-настоящему глубоко раскрыта, на мой взгляд. Когда процесс травматизации продолжается, возникает посттравматический стресс как минимум. Поэтому, наверное, сначала нужно действительно завершить конфликт, заключить все соглашения и уже потом заниматься другими аспектами», — объяснил актер.

Никита Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Ефремов

Никита Ефремов в 37 лет активно снимается в кино. В 2025 году с ним на экраны вышли фильмы «Дорогая, я больше не перезвоню», «Крутая перемена — 2», «Кровикс», «Соловей против Муромца» и «Хроника русской революции».

Артист признавался, что ему удалось полностью побороть наркотическую и алкогольную зависимости. По словам Ефремова, помогло ему в этом осознание своего бессилия.

«Я испробовал все способы, говорил себе, что я куплю машину и тогда брошу, женюсь — и брошу, получу роль — и только тогда брошу. Я ходил к психологам. Но важнее всего — эмоциональное дно, когда я внутренне был готов признать, что я не самый лучший менеджер своей жизни», — поделился он на YouTube-шоу «Света вокруг света».

Ефремов поддерживает отношения с отцом после его освобождения из тюрьмы по УДО. По его словам, Михаил Ефремов чувствует себя хорошо и следит за здоровьем.

Читайте также:

Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова

Студеные ветра и холод до -5? Погода в Москве в конце октября: чего ждать

Крым, работа с Зеленским, слухи о свадьбе: как живет Светлана Ходченкова