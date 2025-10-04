«Хроники русской революции»: как удивит Кончаловский, при чем тут Ефремов

10 октября в онлайн-кинотеатре Start, а потом на телеканале «Россия 1» состоится премьера 16-серийного сериала «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского. Масштабная историческая драма — один из самых ожидаемых проектов телесезона. О чем сериал «Хроники русской революции», кто в нем играет, будут ли его смотреть за рубежом и что хотел сказать Кончаловский — в материале NEWS.ru.

О чем сериал «Хроники русской революции»

Сериал «Хроники русской революции» рассказывает об историческом периоде в жизни нашей страны с 1905 по 1924 год. Происходящее показано через судьбы великих деятелей и обычных людей — выдуманных персонажей, которые жили в переломную эпоху.

Главный герой — офицер Михаил Прохоров (Юра Борисов), которого царь Николай II лично назначает начальником особого департамента, чтобы тот смог подавить революционные волнения и интриги. Еще один значимый персонаж — светская дама Ариадна (Юлия Высоцкая), которая придерживается революционных взглядов.

В сериале фигурирует много реальных исторических персонажей: Троцкий, Гапон, Распутин, Горький, Блок, Мейерхольд, Ленин и Сталин, любовница царя Николая II балерина Матильда Кшесинская. Проект Кончаловского основан на архивных материалах, в нем переплетаются документальные факты и художественный вымысел.

Тимофей Окроев в сериале «Хроники русской революции» Фото: Анастасия Ляшенко

Кто работал над сериалом «Хроники русской революции»

Генеральными продюсерами картины выступили Алишер Усманов и телеканал «Россия 1». Режиссер проекта — Андрей Кончаловский. Он же выступил сценаристом в паре с Еленой Киселевой.

Для Кончаловского это не первая попытка обратится к российской истории. В 2020 году вышла его историческая драма «Дорогие товарищи» с Юлией Высоцкой в главной роли, посвященная событиям в Новочеркасске в 1962 году. Однако, по словам режиссера, это самый масштабный проект в его фильмографии.

«Это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории — документальными фактами. Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях», — сказал Кончаловский.

Постоянный соавтор режиссера Елена Киселева работала вместе с ним над сценарием. Она же писала сценарии к его фильмам «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай», «Грех», «Дорогие товарищи». Киселева также выступила автором сценария фильма Алексея Германа — младшего «Воздух».

Кто сыграл в сериале Кончаловского «Хроники русской революции»

В сериале фигурирует более 350 персонажей. Кастинг проходил два с половиной года, на нем присутствовали как профессиональные актеры, так и люди с улицы с лицами прошедшей эпохи. Актер Никита Ефремов сыграл Николая II. Он и раньше знал, что похож на последнего российского императора. Образ Владимира Ленина воплотил Евгений Ткачук («Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Восьмидесятые»), революционера Лютера — Александр Мизев («Убить Риту», «Чужие деньги»), Ольге Лерман («Страна чудес», «Сводные судьбы») досталась роль балерины Кшесинской.

Уже сейчас понятно, что роль Ленина — стопроцентный успех для Ткачука. После первых кадров с ним из сериала появились отзывы, что он феноменально похож на лидера русской революции.

Евгений Ткачук в сериале «Хроники русской революции» Фото: Анастасия Ляшенко

«Женя приехал, сделали грим, и я просто обалдел. Он феноменально, особенно в три четверти и в профиль, физически был похож на Ленина. Конечно, приходилось делать какие-то компромиссы с точки зрения физического. Но это может восполняться характером, поведением, шириной шагов», — отзывался об актере Кончаловский.

Известные исторические деятели в сериале — не просто фигуры на шахматной доске эпохи, а живые люди со своими достоинствами и недостатками, хорошими и плохими чертами, сильными и слабыми сторонами натуры.

«Почему вы испытываете симпатию к таким противоположным лицам, как царь и Ленин, кто-то из них должен быть обязательно плохим. Но это не так. Любой человек содержит в себе амбивалентность. Кроме серийных убийц или Гитлера в чистом виде. И очень интересно найти эмпатию в таких персонажах, о которых сформировано либо одно, либо другое мнение. Кто-то из зрителей будет обязательно разочарован. Но, я думаю, лучшее состояние для зрителя — это смятение, потому что в конце он должен сам подумать, поспорить, решить», — передает пресс-служба Start слова Андрея Кончаловского.

Будут ли смотреть сериал Кончаловского на Западе

Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с NEWS.ru отметил, что для телеканала «Россия 1» такой масштабный проект — это не только высокие зрительские рейтинги, но и имиджевая составляющая, престиж.

«Я верю, что это действительно самый большой проект Кончаловского. И, безусловно, это заслуживает внимания, и то, что он взялся за столь глобальную тему, конечно, это очень интересно, невероятно. Но объективной истории не существует, и вопрос: чью точку зрения примет господин Кончаловский?», — сказал Шнейдеров.

По мнению кинокритика, вряд ли история русской революции будет интересна западному зрителю, даже несмотря на имя Кончаловского. Но это не исключает того, что если проект будет очень интересный, качественный с точки зрения исполнения, то его посмотрят в других странах.

Кадр из сериала «Хроники русской революции» Фото: Анастасия Ляшенко

«Гори наша революция Западу синим пламенем. Я не думаю, что мы бы с большим удовольствием смотрели сериал о гражданской войне между Севером и Югом или сериал о Великой французской революции. Дальше все зависит от качества и от того, сумеют ли найти на Западе хорошего дистрибьютора типа Netflix или HBO», — резюмировал кинокритик.

