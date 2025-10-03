Бывшая жена родила в 46, вдове желают смерти: как живет семья Джигарханяна

3 октября актеру, театральному режиссеру и педагогу народному артисту СССР Армену Джигарханяну исполнилось бы 90 лет. Он считается одним из символов советского кинематографа. Джигарханяну удалось создать свой собственный театр и руководить им на протяжении многих лет. В последние годы его личная жизнь с молодой женой была объектом внимания светской хроники и ток-шоу. Как сейчас живут близкие актера — в материале NEWS.ru.

Что случилось с дочерью Джигарханяна

Армен Джигарханян был женат четыре раза. Его первой женой стала актриса Ереванского русского драматического театра Алла Вановская, она болела генетическим заболеванием — хореей. Это синдром, характеризующийся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями, напоминающими танец. Супруги никогда не жили вместе, они зарегистрировали брак ради дочери. Появление ребенка усугубило болезнь, Вановская умерла в психиатрической больнице в 1966-м.

Актер забрал их общую дочь Елену к себе. Болезнь матери передалась ей по наследству. Дочь Джигарханяна стала актрисой, как и он. Но Елена не успела раскрыть талант: в 23 года она отравилась угарным газом, заснув в машине после репетиции. Других детей у Джигарханяна не было. Всю жизнь он оплакивал свою дочь.

Брак с Татьяной Власовой

Второй женой народного артиста стала актриса и педагог Татьяна Власова. Они поженились в 1967 году. В 1997-м актер получил в дар дом в Далласе, и Татьяна переехала в США, работала преподавателем в местном университете. Он жил в России, она — в Штатах, и они отдалились. В 2015 году брак был расторгнут.

У Татьяны был сын Степан от другого брака, Джигарханян дал ему свою фамилию. Он работал у него в театре, снимался в фильмах, но позже переехал жить в Штаты и ушел из актерской профессии.

Актер и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, 2017 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как Цымбалюк-Романовская развелась со скандалом с Джигарханяном

В 2016 году Джигарханян женился на сотруднице своего театра Виталине Цымбалюк. До этого он сделал скромную пианистку, которая была моложе него на 44 года, директором учреждения. Идиллия продлилась недолго, в 2017 году разразился скандал: Джигарханян обвинил свою жену в том, что она аферистка, не пускает актера в его же театр, присвоила 80 млн рублей из бюджета, забрала себе три его квартиры и потому он вынужден жить в рабочем кабинете. Их брак был расторгнут. Друзья купили квартиру Джигарханяну, а Виталина вернулась к себе на родину, на Украину.

После смерти Джигарханяна пианистка обвинила родственников артиста в том, что они спровоцировали их разрыв, внушали ему, какая она плохая, и не давали общаться. Они же, по ее словам, лишив артиста социальной активности, ускорили его конец.

В 2018 году Цымбалюк-Романовская вернулась в публичное пространство. Она и певец Прохор Шаляпин в ток-шоу говорили о влюбленности и о том, что хотят создать семью. Очень быстро эта история подошла к концу, и сама Виталина назвала ее пиар-романом.

В апреле этого года стало известно, что Виталина впервые стала матерью — в 46 лет она родила дочь.

«Я не хотела делать из этого шоу, мне хватило шумихи и кривотолков во время развода с Джигарханяном. Поэтому очень благодарна врачам, которые меня наблюдали, и немногочисленным друзьям, которые знали о беременности, за то, что эта информация никуда не попала и пресса меня не атаковала», — рассказала пианистка.

Цымбалюк-Романовская никогда не озвучивала имя отца своей дочери, и это спровоцировало слухи о том, что она могла родить от Джигарханяна, использовав замороженный в клинике генетический материал. В июне этого года она опубликовала у себя в блоге фото дочери, не став скрывать ее лицо.

Татьяна Власова и ее сын Степан Джигарханян Фото: Persona Stars/053/legion-media.ru

Где сейчас Власова, чем занимается пасынок Джигарханяна

После скандала и развода Джигарханяна с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской Власова вернулась в Россию, и они с Джигарханяном снова расписались. Татьяна была с ним до последних дней жизни. Сейчас Власова живет в квартире на Старом Арбате, где они с мужем вместе провели 30 лет. Джигарханян уже после их расставания подарил долю одному бизнесмену, и теперь Власова — не единственная владелица жилья. В 2024-м она жаловалась, что этот мужчина ждет ее смерти, чтобы завладеть квартирой в полном объеме. Бизнесмен это отрицал. Он заявил, что предоставил ей квартиру в безвозмездное пользование и никого к ней не подселил.

Ее сын Степан по-прежнему живет в США, он выбрал центр игровой жизни — Лас-Вегас, мужчина профессионально играет в покер. В 2024 году Степан Джигарханян получил огнестрельное ранение. Он оказался в центре перестрелки местных банд. Но его здоровью ничего не угрожало.

Друг Джигарханяна врач Армаис Камалов рассказал NEWS.ru, что в день рождения покойного артиста его друзья идут к нему на могилу на Ваганьковское кладбище и вспоминают о нем.

