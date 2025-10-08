«Отношения с другим»: вдова Джигарханяна разоткровенничалась об актере

Вдова актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова в студии программы «Пусть говорят» рассказала, что ушла от другого мужчины, чтобы начать отношения с покойным мужем. Она отметила, что не была расписана со своим предыдущим избранником.

У меня были отношения с другим человеком, тоже армянином. Ну и вроде как любовь была. <...> Мы не были расписаны. Это временное что-то произошло. И я увидела Джигарханяна, он в молодости был неотразим. Такая харизма сумасшедшая, а какая энергия шла, и как от актера, и как от человека, — вспоминает Власова.

Она до сих пор с болью вспоминает момент, когда муж внезапно решил разрушить их семью и ушел к пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Ту историю Власова называет «кляксой» и «недоразумением». Однако она смогла простить неверного мужа, который вернулся.

