Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России Кинокритик Шнейдеров: у «Дракулы» Бессона не было конкуренции в России

Успех фильма «Дракула» Люка Бессона в России объясняется отсутствием конкуренции в отечественном прокате, заявил кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, которые передает НСН, отзывы о фильме очень противоречивые.

Касса картины Люка Бессона в России — на безрыбье. Это грамотное кино, не «Дракула» Брэма Стокера, но вполне ремесленная картина. В России вышло коммерческое западное кино, которое крайне редко попадает на наши экраны. Поскольку действительно кино ремесленное, отзывы были очень противоречивые, — сказал он.

Ранее актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выразил мнение, что главная проблема российского кинематографа заключается в выделении денег «своими для своих». По его словам, на сегодняшний день почти не осталось людей, которые «снимают кино не во имя денег, а во имя любви».