26 сентября 2025 в 16:20

Кинокритик-иноагент стал фигурантом уголовного дела

Против кинокритика Долина возбудили дело за уклонение от обязанностей иноагента

Антон Долин Антон Долин Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ГСУ СК по Москве. Ведомство уточнило, что решается вопрос о его объявлении в розыск.

Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что дело возбуждено по материалам ее проверки. Установлено, что в течение года Долин был дважды оштрафован за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но продолжил распространение материалов без соответствующей плашки в одной из социальных сетей.

Ранее стало известно, что Долин получил гражданство Молдавии. Решение о предоставлении гражданства было принято 21 августа текущего года.

Недавно глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru заявил, что иностранным агентом необходимо признать историка моды и телеведущего Александра Васильева. По его словам, Васильева также нужно привлечь к уголовной ответственности за слова о специальной военной операции на Украине. Он считает, что возбуждение уголовного дела навсегда отобьет у Васильева желание вернуться в Россию.

иноагенты
уголовные дела
Антон Долин
кинокритики
