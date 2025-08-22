Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Российский кинокритик сменил гражданство

Антон Долин получил гражданство Молдавии

Российский кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) получил гражданство Молдавии, передает портал NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Майи Санду Игоря Захарова. По данным источника, решение о предоставлении гражданства было принято 21 августа.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев не увидел ничего предосудительного или похвального в получении российского гражданства бывшим футболистом украинского «Шахтера» Александром Роспутько. По его мнению, у спортсмена была такая необходимость.

Первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев также спокойно отнесся к переходу Роспутько. Как он отметил, у каждого спортсмена есть личная мотивация для смены гражданства. Свищев предположил, что команда и болельщики хорошо примут футболиста.

