Российский кинокритик сменил гражданство

Российский кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) получил гражданство Молдавии, передает портал NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Майи Санду Игоря Захарова. По данным источника, решение о предоставлении гражданства было принято 21 августа.

Российский кинокритик Антон Долин получил гражданство Молдавии. Пресс-секретарь президента Игорь Захаров сообщил, <...> что президент Майя Санду подписала указ 21 августа. Он отметил, что документ скоро опубликуют, — говорится в публикации.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев не увидел ничего предосудительного или похвального в получении российского гражданства бывшим футболистом украинского «Шахтера» Александром Роспутько. По его мнению, у спортсмена была такая необходимость.

Первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев также спокойно отнесся к переходу Роспутько. Как он отметил, у каждого спортсмена есть личная мотивация для смены гражданства. Свищев предположил, что команда и болельщики хорошо примут футболиста.