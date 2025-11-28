ПВО сбила летевшие на Москву дроны ВСУ Собянин: сбиты два дрона ВСУ, летевшие в направлении Москвы

Силами противовоздушной обороны уничтожены два летевших в сторону Москвы беспилотных летательных аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, какого типа были ликвидированные дроны и где именно их сбили.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее начальник войск РЭБ группировки «Восток» во время доклада министру обороны России Андрею Белоусову сообщил, что в зоне специальной военной операции начали тестировать новую автоматизированную систему управления радиоэлектронной борьбы. По его словам, разработка позволяет вдвое сократить время анализа активности беспилотников противника. Система обеспечивает автоматическое распределение задач между средствами РЭБ, предоставляет актуальные данные о выявленных FPV-дронах и позволяет оперативно менять режимы работы комплексов.

Позже стало известно, что ВСУ применяют все более высокие частоты для управления беспилотными летательными аппаратами. Как сообщил оператор системы радиоэлектронной борьбы с позывным Адвокат, российские специалисты РЭБ работают на опережение и подавляют широкий спектр частот.