В зоне СВО началось тестирование инновационной системы РЭБ В зоне СВО тестируют систему управления РЭБ с сокращенным периодом анализа

В зоне специальной военной операции начали тестировать новую автоматизированную систему управления радиоэлектронной борьбы, сообщил начальник войск РЭБ группировки «Восток» во время доклада министру обороны России Андрею Белоусову. По его словам, которые приводит ТАСС, разработка позволяет вдвое сократить время анализа активности беспилотников противника.

Это позволяет в два раза сократить время на сбор, обработку и проведение анализа частот и времени интенсивности применения противником ударных БПЛА практически в режиме реального времени, — отметил начальник.

По информации ведомства, система обеспечивает автоматическое распределение задач между средствами РЭБ, предоставляет актуальные данные о выявленных FPV-дронах и позволяет оперативно менять режимы работы комплексов. Это дает возможность в реальном времени собирать, обрабатывать и анализировать частоты и интенсивность атак БПЛА противника.

Ранее Белоусов поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Он заявил, что данное продвижение является серьезным шагом для достижения целей спецоперации. Белоусов подчеркнул, что военнослужащие соединения, проявляя стойкость и упорство, мастерство и выучку, продолжают традиции героев.