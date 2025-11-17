Белоусов поздравил бойцов, занявших населенный пункт в Запорожской области

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Он заявил, что данное продвижение является серьезным шагом для достижения целей спецоперации.

Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи, — говорится в сообщении.

Белоусов подчеркнул, что военнослужащие соединения, проявляя стойкость и упорство, мастерство и выучку, продолжают традиции героев и бойцов, достигая высоких результатов при выполнении поставленных задач.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что освобождение населенных пунктов Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области открывают путь к административному центру региона. Он предположил, что сражение за город может начаться уже приближающейся зимой. По его словам, это говорит о том, что ВСУ уже не могут держать фронт.