24 ноября 2025 в 10:30

Оператор РЭБ раскрыл, как изменили тактику дроноводы ВСУ

Российский боец Адвокат: ВСУ стали применять высокие частоты для работы с БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
ВСУ применяют все более высокие частоты для управления беспилотными летательными аппаратами, сообщил в беседе с ТАСС оператор системы радиоэлектронной борьбы с позывным Адвокат. Российские специалисты РЭБ работают на опережение и подавляют широкий спектр частот.

Сейчас противник начал применять новые частоты, пошел на более высокие. Следовательно, мы работаем на упреждение — считываем эти частоты, передаем информацию выше и перенастраиваем оборудование, чтобы эффективнее бороться с данным видом вооружения, — сказал Адвокат.

По его словам, специалисты ВСУ развивают свою технику. Встречаются даже БПЛА, которые могут менять от двух до трех частот в полете.

Ранее начальник войск РЭБ группировки «Восток» во время доклада министру обороны России Андрею Белоусову сообщил, что в зоне специальной военной операции начали тестировать новую автоматизированную систему управления радиоэлектронной борьбы. По его словам, разработка позволяет вдвое сократить время анализа активности беспилотников противника. По информации ведомства, система обеспечивает автоматическое распределение задач между средствами РЭБ, предоставляет актуальные данные о выявленных FPV-дронах и позволяет оперативно менять режимы работы комплексов.

