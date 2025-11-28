Кекс-миллионер: финансье — выпечка, которая манит деньги

Этот элегантный кекс не просто так носит такое громкое имя! Его история уходит корнями в конец XIX века, когда предприимчивый парижский кондитер Ласне решил выпекать этот ореховый десерт в форме золотого слитка. В таком виде кекс моментально завоевал популярность, особенно среди сотрудников Парижской биржи. Так и закрепилось за выпечкой броское название — «финансье», то есть финансист.

Для приготовления этого волшебного кекса первым делом растопите на медленном огне 120 г сливочного масла. Масло должно стать янтарным, с легким ореховым ароматом, а на дне должен образоваться осадок. Снимите с огня и дайте остыть.

Теперь займитесь сухими ингредиентами. Возьмите 100 г миндальной муки, смешайте ее с 100 г сахарной пудры и 50 г пшеничной муки. В отдельной миске слегка взбейте 4 яичных белка вилкой или венчиком до легкой пены.

Аккуратно введите белки в сухую смесь и перемешайте лопаткой до однородного состояния. Последним вливайте остывшее топленое масло, обязательно процедите его через сито, чтобы удалить осадок. Смешайте все компоненты до получения гладкого, шелковистого теста. Если вы хотите придать дополнительный ореховый вкус, добавьте горсть измельченных фисташек или лепестков миндаля.

Разлейте тесто по прямоугольным формочкам, смазанным маслом и присыпанным мукой. Выпекайте финансье в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, примерно 15–20 минут. Готовые кексы будут золотисто-коричневыми по краям и очень мягкими внутри.

Совет: не взбивайте белки до жестких пиков, достаточно просто их разболтать.

