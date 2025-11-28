День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 05:15

Кекс-миллионер: финансье — выпечка, которая манит деньги

Французский рецепт кекса-миллионера Французский рецепт кекса-миллионера Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот элегантный кекс не просто так носит такое громкое имя! Его история уходит корнями в конец XIX века, когда предприимчивый парижский кондитер Ласне решил выпекать этот ореховый десерт в форме золотого слитка. В таком виде кекс моментально завоевал популярность, особенно среди сотрудников Парижской биржи. Так и закрепилось за выпечкой броское название — «финансье», то есть финансист.

Для приготовления этого волшебного кекса первым делом растопите на медленном огне 120 г сливочного масла. Масло должно стать янтарным, с легким ореховым ароматом, а на дне должен образоваться осадок. Снимите с огня и дайте остыть.

Теперь займитесь сухими ингредиентами. Возьмите 100 г миндальной муки, смешайте ее с 100 г сахарной пудры и 50 г пшеничной муки. В отдельной миске слегка взбейте 4 яичных белка вилкой или венчиком до легкой пены.

Аккуратно введите белки в сухую смесь и перемешайте лопаткой до однородного состояния. Последним вливайте остывшее топленое масло, обязательно процедите его через сито, чтобы удалить осадок. Смешайте все компоненты до получения гладкого, шелковистого теста. Если вы хотите придать дополнительный ореховый вкус, добавьте горсть измельченных фисташек или лепестков миндаля.

Разлейте тесто по прямоугольным формочкам, смазанным маслом и присыпанным мукой. Выпекайте финансье в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, примерно 15–20 минут. Готовые кексы будут золотисто-коричневыми по краям и очень мягкими внутри.

  • Совет: не взбивайте белки до жестких пиков, достаточно просто их разболтать.

Идеальный крем для любого десерта: готовим крем-чиз со сгущенкой.

Читайте также
О сладком на Новый год голова не болит: делаю торт «Три шоколада» в стаканчиках — упрощенный рецепт
Общество
О сладком на Новый год голова не болит: делаю торт «Три шоколада» в стаканчиках — упрощенный рецепт
Макрон создает армию из 18-летних парней и девушек после слов о России
Европа
Макрон создает армию из 18-летних парней и девушек после слов о России
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
Семья и жизнь
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
Бутерброды со шпротами в прошлом: готовлю чумовую закуску с печенью трески — очень вкусно и полезно
Общество
Бутерброды со шпротами в прошлом: готовлю чумовую закуску с печенью трески — очень вкусно и полезно
Салат цезарь с грушей и горгонзолой: сочетание для настоящих гурманов
Семья и жизнь
Салат цезарь с грушей и горгонзолой: сочетание для настоящих гурманов
десерты
Франция
национальная кухня
простой рецепт
рецепты
рецепт
быстрые рецепты
лакомства
кулинария
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об опасности плавленого сыра
Американский броневик не устоял перед БПЛА: успехи ВС РФ к утру 28 ноября
Зоопсихолог ответила, почему кошки не любят запах мандаринов
«Давали просто умереть»: свидетель рассказал о пыточной ВСУ в Волновахе
Названы блюда, провоцирующие ночные кошмары
Случаи возврата квартир через суд участились после дела Долиной
Юрист ответил, чем грозит присвоение найденных вещей
Нутрициолог ответила, как отличить настоящее оливковое масло от подделки
К чему снится ограбление: узнайте, чего ждать в реальной жизни
В России защитят законом традиционные ценности в фильмах
К чему снится беременная подруга: откройте секреты сна для себя
Перечислены продукты, которые не рекомендуется есть натощак
Новая награда, рак, личная жизнь: куда пропала Светлана Крючкова
Раскрыт нюанс, способный спасти сексуальную жизнь в паре
Кекс-миллионер: финансье — выпечка, которая манит деньги
Юрист ответил, чем грозит просмотр видео без наушников в московском метро
Завестись зимой без проблем: выбираем автомобильный аккумулятор для морозов
Психолог рассказала, как убедить ребенка навести порядок в комнате
Психолог рассказала, как семейному человеку найти время на хобби
ПВО сбила летевшие на Москву дроны ВСУ
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.