23 декабря 2025 в 02:16

Росавиация объяснила приостановку полетов в трех аэропортах Кавказа

Росавиация: аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса временно ограничили полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропортах Магаса, Владикавказа и Грозного ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Уточняется, что данные меры временны и необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее в международном аэропорту Дубая начались проблемы с авиарейсами: 159 были задержаны на прилет, 46 — на вылет, а еще девять отменены. Среди них 24 рейса, связанных с Россией. Причиной стали мощные ливни со штормовым ветром, которые начались после песчаной бури.

До этого сообщалось, что более 300 российских туристов не могли вылететь из аэропорта Внуково в направлении Вьетнама из-за технической неисправности самолета. Рейс в Нячанг был задержан на несколько часов после поломки воздушного судна Boeing 767-300. Среди ожидающих пассажиров были беременные женщины и дети младшего возраста. Изначально им пришлось ночевать прямо на полу терминала.

