Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Нежный, воздушный и при этом плотный крем-чиз на сгущенке считается универсальным вариантом для домашних тортов, эклеров или капкейков. Он готовится буквально за несколько минут и не требует особого опыта. Готовый крем держит форму и хорошо отсаживается из кондитерского мешка.

Для приготовления понадобится охлажденный сливочный сыр — примерно 350 г и сгущенное молоко — около 120–150 мл.

Сыр стоит взбить на средней скорости миксера около минуты, чтобы он стал пластичным и однородным. Затем тонкой струйкой добавьте сгущенку, не прекращая взбивание. Сразу вливать всю порцию нельзя: консистенция может стать жидкой. Скорость миксера держите невысокой. Когда смесь приобретет кремовую текстуру и будет уверенно держаться на насадке, можно перестать взбивать.

Готовый крем уберите в холодильник на 20–30 минут — так он станет более плотным и удобным для отсадки. Если крем слишком мягкий, добавьте еще немного охлажденного сыра. Аккуратно вмешайте его лопаткой. Такой крем лучше использовать на сухие коржи: медовик, бисквит, шоколадные пирожные.

Совет: для более стабильного варианта можно добавить 20–25 г сахарной пудры: она увеличивает плотность, но не делает крем слишком сладким.

Факт: крем-чиз на сгущенке стабильно ведет себя при температуре до +23 °C благодаря плотности сырной основы. Его используют в кондитерских для украшения капкейков, где важна высокая устойчивость.

