15 ноября 2025 в 05:15

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Крем-чиз со сгущенкой: как приготовить Крем-чиз со сгущенкой: как приготовить Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Нежный, воздушный и при этом плотный крем-чиз на сгущенке считается универсальным вариантом для домашних тортов, эклеров или капкейков. Он готовится буквально за несколько минут и не требует особого опыта. Готовый крем держит форму и хорошо отсаживается из кондитерского мешка.

Для приготовления понадобится охлажденный сливочный сыр — примерно 350 г и сгущенное молоко — около 120–150 мл.

Сыр стоит взбить на средней скорости миксера около минуты, чтобы он стал пластичным и однородным. Затем тонкой струйкой добавьте сгущенку, не прекращая взбивание. Сразу вливать всю порцию нельзя: консистенция может стать жидкой. Скорость миксера держите невысокой. Когда смесь приобретет кремовую текстуру и будет уверенно держаться на насадке, можно перестать взбивать.

Готовый крем уберите в холодильник на 20–30 минут — так он станет более плотным и удобным для отсадки. Если крем слишком мягкий, добавьте еще немного охлажденного сыра. Аккуратно вмешайте его лопаткой. Такой крем лучше использовать на сухие коржи: медовик, бисквит, шоколадные пирожные.

  • Совет: для более стабильного варианта можно добавить 20–25 г сахарной пудры: она увеличивает плотность, но не делает крем слишком сладким.

  • Факт: крем-чиз на сгущенке стабильно ведет себя при температуре до +23 °C благодаря плотности сырной основы. Его используют в кондитерских для украшения капкейков, где важна высокая устойчивость.

Посмотрите вариант крем-чиза с лимонным вкусом: рекомендуем использовать, если хотите добавить кислинку вашим десертам.

Анастасия Фомина
А. Фомина
