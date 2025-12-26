Простой рецепт корзинок с кремом и фруктами: получится, даже если вы 1 раз видите духовку! Осторожно, они вызывают зависимость

Эти корзинки — идеальный порционный десерт, который всегда выглядит празднично и разлетается первым. Готовятся они удивительно просто, не требуют сложных техник и отлично подходят для Нового года и любых торжеств. Плюс большой бонус — их можно сделать заранее и спокойно хранить в холодильнике.

Ингредиенты: сливочное масло — 50 г, сахарная пудра — 30 г, яичный желток — 1 шт., мука пшеничная — 85 г, творог пастообразный — 100 г, сгущенное молоко — 2 ст. л., ванильный сахар — 1 ст. л., желатин — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., вода — 50 мл, киви — 1 шт., банан — 1/2 шт., мандарин — 1 шт.

Приготовление: холодное сливочное масло перетрите с сахарной пудрой, добавьте желток и муку. Быстро соберите тесто в ком, не вымешивая долго. Разделите на кусочки, распределите по формочкам, сформируйте бортики и выпекайте при 180 °C 10–12 минут до легкого румянца. Полностью остудите. Творог смешайте со сгущенным молоком и ванильным сахаром, разложите по корзинкам. Фрукты очистите, нарежьте мелкими кусочками и выложите сверху. Желатин смешайте с сахаром, залейте теплой водой, дайте набухнуть и аккуратно прогрейте до жидкого состояния. Полейте фрукты и уберите корзинки в холодильник минимум на 20 минут до застывания.

