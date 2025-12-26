Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:00

Простой рецепт корзинок с кремом и фруктами: получится, даже если вы 1 раз видите духовку! Осторожно, они вызывают зависимость

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти корзинки — идеальный порционный десерт, который всегда выглядит празднично и разлетается первым. Готовятся они удивительно просто, не требуют сложных техник и отлично подходят для Нового года и любых торжеств. Плюс большой бонус — их можно сделать заранее и спокойно хранить в холодильнике.

Ингредиенты: сливочное масло — 50 г, сахарная пудра — 30 г, яичный желток — 1 шт., мука пшеничная — 85 г, творог пастообразный — 100 г, сгущенное молоко — 2 ст. л., ванильный сахар — 1 ст. л., желатин — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., вода — 50 мл, киви — 1 шт., банан — 1/2 шт., мандарин — 1 шт.

Приготовление: холодное сливочное масло перетрите с сахарной пудрой, добавьте желток и муку. Быстро соберите тесто в ком, не вымешивая долго. Разделите на кусочки, распределите по формочкам, сформируйте бортики и выпекайте при 180 °C 10–12 минут до легкого румянца. Полностью остудите. Творог смешайте со сгущенным молоком и ванильным сахаром, разложите по корзинкам. Фрукты очистите, нарежьте мелкими кусочками и выложите сверху. Желатин смешайте с сахаром, залейте теплой водой, дайте набухнуть и аккуратно прогрейте до жидкого состояния. Полейте фрукты и уберите корзинки в холодильник минимум на 20 минут до застывания.

Ранее мы готовили суперскую галету на десерт или завтрак. Прекрасно переживает заморозку, делайте сразу много.

Проверено редакцией
Читайте также
Превращаю семечки в обалденную халву — готовлю дома по классическому рецепту
Общество
Превращаю семечки в обалденную халву — готовлю дома по классическому рецепту
Готовлю сырный венок с вишней: начинка из бри и ягод в слоеном тесте — быстро запекается и радует гостей к Новому году
Общество
Готовлю сырный венок с вишней: начинка из бри и ягод в слоеном тесте — быстро запекается и радует гостей к Новому году
Самый быстрый крем-чиз для торта: готовим из двух ингредиентов за 3 минуты
Семья и жизнь
Самый быстрый крем-чиз для торта: готовим из двух ингредиентов за 3 минуты
Без муки и без сахара, но не оторваться: пышная творожная запеканка на завтрак и перекус
Общество
Без муки и без сахара, но не оторваться: пышная творожная запеканка на завтрак и перекус
Вместо курицы с рисом готовлю на Новый год «Гармошку»: и соус, и начинка, и главное блюдо
Общество
Вместо курицы с рисом готовлю на Новый год «Гармошку»: и соус, и начинка, и главное блюдо
десерты
тесто
крем
простой рецепт
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Миндич нарушил обет молчания о коррупции на Украине
Почему бизнес выбирает быстровозводимые здания и как изменилось качество
«Кошелек Зеленского» впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Олимпийский комитет Норвегии отреагировал на смерть Баккена
БПЛА совершили массированный налет на Крым посреди дня
Морской пехотинец спас брата-близнеца под обстрелом ВСУ
Шок для вкусовых сосочков: готовим, не как все. Блюда с новыми вкусами
PR-менеджер рассказала, как справиться с выгоранием
«Почувствуйте разницу»: эксперт назвал главную беду кинотеатров в России
В Польше рассказали, чего не должны делать Москва и Варшава
Чем заняться в Москве 27–28 декабря: не только «Щелкунчик»!
Адвокат сообщила о сроках выезда Долиной из квартиры
В Петербурге заработал готовый к массовому выпуску грузовиков завод
Юрист объяснил, обязательно ли платить 13-ю зарплату
Генерал назвал причины провокаций ВСУ на границе с Белгородской областью
На выставке о русских сказках открылась зона фильма «Сказка о царе Салтане»
Напиток с алоэ вера снимают с полок «Магнитов» по всей России
Жить у окна: как меняются бытовые привычки в светлых квартирах
Начинается «генеральная битва» за Донбасс: новости СВО к вечеру 26 декабря
«Выпила бокальчик»: Диброва о первом разговоре с экс-супругом после измены
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.