24 декабря 2025 в 07:30

Сладкие снеговики «Рафаэлло» из сгущенки и кокосовой стружки: приготовьте с детьми, они будут в восторге

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сладкие снеговики «Рафаэлло» из сгущенки и кокосовой стружки. Этот трогательный и очень уютный десерт придумал юный повар Егор — egor_theone, мы лишь дали ему название. Ему 15 лет, и он готовит с семи лет, постоянно создавая простые, красивые и по-настоящему праздничные рецепты. Его снеговики «Рафаэлло» — отличный пример того, как из минимума ингредиентов можно сделать десерт, который радует и детей, и взрослых.

Ингредиенты (на 6–8 снеговиков): кокосовая стружка — 180–200 г, сгущенное молоко — 120–150 г, шоколадные палочки или трубочки — 6–8 шт., мармеладные ленты — 2–3 шт., шоколадные капли (дропсы) — 20–30 г, оранжевая глазурь или жевательный мармелад — 10–15 г.

Приготовление: смешайте кокосовую стружку со сгущенным молоком до мягкой и пластичной массы. Сформируйте шарики двух размеров: большие — для туловища и маленькие — для головы. Соедините их между собой, используя каплю сгущенки. Вставьте шоколадные палочки по бокам — это будут ручки. Мармеладные ленты повяжите в виде шарфиков. Глазки и пуговицы сделайте из шоколадных капель, а нос-«морковку» — из оранжевой глазури или кусочка мармелада.

Простой, душевный и очень новогодний рецепт от юного повара, который доказывает: настоящая магия на кухне не зависит от возраста.

Ранее мы готовили экспресс-десерт на новогодний стол. Это красивая слоеная елочка.

Проверено редакцией
