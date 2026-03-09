Зимняя Олимпиада — 2026
Нежный пирог «Кокос-Вишня» соберете за 15 минут — мягкий, ароматный и очень простой. Почувствуете себя кондитером

Фото: D-NEWS.ru
Этот пирог получается удивительно нежным и воздушным. Рассыпчатая основа, ароматная вишневая прослойка и легкая кокосовая меренга сверху делают его по-настоящему особенным. Готовится он из простых продуктов, а на вкус выходит как настоящий десерт из кондитерской.

Пирог получается мягкий внутри, с легкой кислинкой вишни и хрустящей кокосовой шапочкой. Такой десерт отлично подходит и к семейному чаепитию, и для гостей.

Ингредиенты для теста: сливочное масло — 120 г, сахар — 50 г, яичные желтки — 3 шт., соль — 1/2 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., мука — 230 г. Для прослойки: вишневое варенье или джем — 150 г. Для меренги: яичные белки — 4 шт., соль — 1/2 ч. л., сахар — 150 г, кокосовая стружка — 150 г.

Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром до кремовой консистенции. Добавьте желтки, соль и хорошо перемешайте. Затем всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Тесто распределите по форме для выпечки, сформировав основу пирога. Сверху равномерно разложите вишневое варенье. Белки взбейте с солью до легкой пены, постепенно добавьте сахар и взбейте до плотной воздушной массы. Аккуратно вмешайте кокосовую стружку и выложите меренгу поверх варенья. Выпекайте пирог при температуре 170 °C около 35–40 минут до золотистой корочки. Десерт получается очень ароматным, нежным и красиво смотрится в разрезе.

Ранее мы делились рецептом вкусной яичницы в духовке. Получается как пирог или киш.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
