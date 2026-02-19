Забудьте скуку — необычный рецепт блинов ждет вас!

Семья и жизнь

Любите экзотику на завтрак? Необычный рецепт блинов на кокосовом молоке подарит тропический вкус и нежность. Идеально для поста или просто разнообразия.

Ингредиенты: 200 мл кокосового молока, 2 яйца, 150 г муки, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. разрыхлителя и соль. Смешайте жидкие компоненты, добавьте сухие, перемешайте до гладкости. Смажьте сковороду маслом, выливайте тесто порциями — жарьте 2 минуты до румяности. Блины выйдут тонкими, с кокосовым ароматом. Необычные блины можно полить сиропом или посыпать стружкой. Калорийность — около 180 ккал на порцию, полезно и сытно.

Попробуйте этот хит — и блины станут вашим фаворитом. Делитесь рецептом с друзьями!

