Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 10:10

Забудьте скуку — необычный рецепт блинов ждет вас!

Забудьте скуку — необычный рецепт блинов ждет вас! Забудьте скуку — необычный рецепт блинов ждет вас! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Любите экзотику на завтрак? Необычный рецепт блинов на кокосовом молоке подарит тропический вкус и нежность. Идеально для поста или просто разнообразия.

Ингредиенты: 200 мл кокосового молока, 2 яйца, 150 г муки, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. разрыхлителя и соль. Смешайте жидкие компоненты, добавьте сухие, перемешайте до гладкости. Смажьте сковороду маслом, выливайте тесто порциями — жарьте 2 минуты до румяности. Блины выйдут тонкими, с кокосовым ароматом. Необычные блины можно полить сиропом или посыпать стружкой. Калорийность — около 180 ккал на порцию, полезно и сытно.

Попробуйте этот хит — и блины станут вашим фаворитом. Делитесь рецептом с друзьями!

Ранее мы поделились рецептом цветных блинов с пищевыми красителями.

блины
Масленица
рецепты
простые рецепты
кокос
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о важном прогрессе в рамках украинского конфликта
Магнитные бури сегодня, 19 февраля: что завтра, гипертония, апатия, стресс
SHOT подсчитал убытки Лепса в гастрольном туре
Появились кадры из пермской школы, где подросток устроил поножовщину
Мать бойца ВСУ присвоила его выплаты, пока он был в плену
Навес катка обрушился в одном из районов Москвы
Раскрыта судьба судьи по делу Галицкой после самоубийства в изоляторе
Советский «Эпштейн» в 1955 году устроил бордель для партийной номенклатуры
Слуцкий раскрыл, на каком языке на самом деле говорят украинцы
Наступление ВС РФ на Запорожье 19 февраля: уничтожение колонн, атаки ВСУ
«Не поняла даже»: фанаты удивились резкому похудению российской актрисы
Очевидец раскрыл подробности поножовщины в школе Пермского края
Минздрав Владимирской области решил судиться с онкобольной из-за лекарства
Адвокат рассказал какое наказание грозит «брачным аферистам»
Зеленский накинулся на Трампа в преддверии переговоров в Женеве
Российские школьники начнут изучать ИИ с пятого класса
Дмитриев указал на прямой интерес США в отмене санкций против России
«Ситуация крайне сложная»: Собянин о мощном снегопаде в Москве
В России предложили «арендную» альтернативу массовой льготной ипотеке
Наступление ВС РФ на Харьков 19 февраля: подземные школы, злые дети-саперы
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.