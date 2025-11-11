Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Идеальный лимонный крем-чиз дома! Безупречный крем с кислинкой

Лимонный крем для торта: рецепт Лимонный крем для торта: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лимонный крем-чиз — это гладкий, шелковистый крем с яркой цитрусовой ноткой, который отлично держит форму и подходит для декора тортов, начинок капкейков и прослойки бисквитов. Чтобы приготовить его, заранее достаньте из холодильника 200 г сливочного масла и дайте ему размягчиться. В глубокой миске взбейте его миксером до пышности, затем постепенно добавьте 200 г сахарной пудры, продолжая работать на высокой скорости, чтобы масса стала белой и воздушной.

Теперь добавьте 300 г сливочного сыра комнатной температуры и аккуратно вмешайте его в масляную основу, не перебивая лишний раз. Всыпьте 1 чайную ложку лимонной цедры и медленно влейте 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока — именно они придают крему характерный вкус и легкую кислинку. Взбейте массу еще минуту, пока текстура не станет плотной и однородной. Если крем кажется мягковатым, просто охладите его 20–30 минут в холодильнике, и он прекрасно стабилизируется.

  • Совет: если крем нужен для красивых бортиков или шапочек капкейков, добавьте еще 1–2 столовые ложки сахарной пудры — консистенция станет гуще, но вкус останется свежим.

Пирог с орехами и апельсинами: смотрите рецепт на нашем сайте.

