Идеальный лимонный крем-чиз дома! Безупречный крем с кислинкой

Лимонный крем-чиз — это гладкий, шелковистый крем с яркой цитрусовой ноткой, который отлично держит форму и подходит для декора тортов, начинок капкейков и прослойки бисквитов. Чтобы приготовить его, заранее достаньте из холодильника 200 г сливочного масла и дайте ему размягчиться. В глубокой миске взбейте его миксером до пышности, затем постепенно добавьте 200 г сахарной пудры, продолжая работать на высокой скорости, чтобы масса стала белой и воздушной.

Теперь добавьте 300 г сливочного сыра комнатной температуры и аккуратно вмешайте его в масляную основу, не перебивая лишний раз. Всыпьте 1 чайную ложку лимонной цедры и медленно влейте 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока — именно они придают крему характерный вкус и легкую кислинку. Взбейте массу еще минуту, пока текстура не станет плотной и однородной. Если крем кажется мягковатым, просто охладите его 20–30 минут в холодильнике, и он прекрасно стабилизируется.

Совет: если крем нужен для красивых бортиков или шапочек капкейков, добавьте еще 1–2 столовые ложки сахарной пудры — консистенция станет гуще, но вкус останется свежим.

