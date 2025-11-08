Сладкий хит вашего стола! Новогодний пирог с орехами и апельсинами

Этот пирог сочетает в себе мягкое ароматное тесто, насыщенные орехи и свежие апельсины — сочетание, которое невозможно забыть. Готовится он просто, а эффект на праздничном столе — «вау!».

Для теста возьмите 200 г сливочного масла и растопите его, добавьте 150 г сахара и взбейте с 3 яйцами до пышности. Постепенно введите 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли, замесите мягкое тесто. Для начинки подготовьте 100 г грецких орехов, слегка обжарьте на сухой сковороде и измельчите, а 2 средних апельсина очистите, нарежьте кусочками и удалите косточки. Аккуратно вмешайте орехи и апельсины в тесто.

Выложите смесь в форму, смазанную маслом, и выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Готовый пирог остудите, при желании присыпьте сахарной пудрой.

Совет: чтобы вкус стал более насыщенным, добавьте в тесто немного корицы или ванили — аромат станет волшебным!

