26 декабря 2025 в 12:44

С детства не любил сырники, но этот рецепт все изменил — готовлю в рисовой панировке с карамелью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Несмотря на десертный вид, это вполне сбалансированное блюдо. Творог дает белок и кальций, яблоки — клетчатку и витамины, рисовая мука — легкоусвояемые углеводы. Даже карамель здесь сделана на качественном сливочном масле. Это пример того, как можно есть очень вкусно, не отступая от принципов здорового питания, а лишь немного их приукрасив.

Для сырников: творог (540 г) протираю через сино или измельчаю блендером. Добавляю желтки (2 шт.), семена из стручка ванили и рисовую муку (3 ст. л.). Тщательно вымешиваю до однородной, пластичной массы. Формирую небольшие круглые котлетки и обваливаю каждую в рисовой муке для панировки.

Обжариваю сырники на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного или сливочного масла на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Для карамелизированных яблок: яблоки (4 шт.) мою, удаляю сердцевину и нарезаю тонкими дольками. В сотейнике или сковороде с высокими бортами растапливаю сливочное масло (100 г), добавляю сахар (100 г) и молотую корицу (1 ч. л.). Довожу до образования однородной карамели.

Выкладываю в карамель нарезанные яблоки и на среднем огне, помешивая, тушу 5-7 минут, пока яблоки не станут мягкими, но не развалятся, а карамель немного не загустеет.

Подаю теплые сырники, полив их карамелизированными яблоками вместе с соусом. Сверху добавляю ложку холодного греческого йогурта.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
