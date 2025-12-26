Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 14:35

Превращаю семечки в обалденную халву — готовлю дома по классическому рецепту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовление домашней халвы — это завораживающий процесс, похожий на алхимию. Сначала семечки превращаются в жирную пасту. Затем из сахара и воды рождается прозрачный сироп. И в кульминации, когда горячий сироп встречается со взбитым белком и ореховой массой, происходит волшебство — смесь светлеет, густеет и прямо на глазах превращается в ту самую знакомую с детства сладость.

Сырые семена подсолнуха (400 г) очищаю от шелухи, если они неочищенные. Обжариваю на сухой сковороде на среднем огне 5-7 минут, постоянно помешивая, до легкого золотистого цвета и появления аромата. Даю полностью остыть.

Остывшие семечки измельчаю в блендере или кухонном комбайне до состояния очень мелкой крошки, а затем до влажной, маслянистой пасты. Это важный этап — чем мельче помол, тем нежнее текстура халвы.

Для сиропа: в сотейнике смешиваю сахарный песок (200 г) и воду (55 г). Ставлю на средний огонь и, помешивая, довожу до растворения сахара. Затем увеличиваю огонь и варю сироп без помешивания до температуры 115-120°C («мягкий шарик»). Если нет термометра, каплю сиропа нужно опустить в холодную воду — она должна скататься в мягкий шарик.

Пока варится сироп, в чистой сухой миске взбиваю яичный белок (1 шт.) с щепоткой соли и сахарной пудрой (⅓ ч. л.) до устойчивых пиков.

Как только сироп достиг нужной температуры, тонкой струйкой начинаю вливать его во взбитый белок, не переставая взбивать миксером на средней скорости. Взбиваю, пока масса не остынет, не посветлеет и не загустеет.

В теплую белково-сахарную массу добавляю перемолотые семечки. Лопаткой или руками тщательно вымешиваю до однородности.

Получившуюся плотную массу перекладываю в форму, застеленную пергаментом, хорошо утрамбовываю. Оставляю при комнатной температуре на несколько часов, а затем убираю в холодильник для полного застывания. Перед подачей нарезаю на кусочки.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Праздничная свинина с картошкой в одной сковороде — заливка решает все
Общество
Праздничная свинина с картошкой в одной сковороде — заливка решает все
Комнатные цветы чахнут без причины: ночные приманки, которые помогают быстро найти скрытых вредителей без химии
Общество
Комнатные цветы чахнут без причины: ночные приманки, которые помогают быстро найти скрытых вредителей без химии
Лучшая версия сельди под шубой без свёклы! «Сельдь в пальто» — свежий хит для новогоднего застолья
Общество
Лучшая версия сельди под шубой без свёклы! «Сельдь в пальто» — свежий хит для новогоднего застолья
Такой паштет не стыдно подать на стол к Новому году — готовлю за копейки, а вкус фантастический
Общество
Такой паштет не стыдно подать на стол к Новому году — готовлю за копейки, а вкус фантастический
Крабовый салат заиграет по-новому: простой фруктовый поворот с яблоком и мандарином, который удивляет с первой ложки
Общество
Крабовый салат заиграет по-новому: простой фруктовый поворот с яблоком и мандарином, который удивляет с первой ложки
еда
рецепты
десерты
сахар
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик пообещал колебания атмосферного давления в Москве
Дом без компромиссов: как окна помогают совместить тишину, свет и тепло
В Госдуме раскритиковали призыв Грэма к Вашингтону «пойти ва-банк»
В МИД России оценили тон представителей некоторых стран
Врач рассказала о симптомах мышиной лихорадки
В Крыму озвучили причину мощного пожара на объекте инфраструктуры
«Какая-то месть»: Сотникова защитила «Битву экстрасенсов» от Сафронова
Российского дипломата отправили в колонию за работу на разведку США
Долина начала вывозить вещи из квартиры Лурье
Товстик объяснил решение детей остаться с ним после расставания
Делал компост из геев: Санта-садовник оказался маньяком-расчленителем
Диброва призналась, когда отношения с Товстиком начались на самом деле
Женщина погибла в ДТП с микроавтобусом под Липецком
Секретное пророчество Мессинга взорвало Сеть. Что ждет мир 26 февраля?
Кто такие строительные аналитики и почему они становятся важнее прорабов
«Надо будет — сделаем»: Товстик раскрыл, женится ли он на Дибровой
Товстик впервые рассказал о разговоре с Дибровым после измены его жены
Раскрыты восемь убийств Санта-Клауса
Полковник ответил, когда может начаться «генеральная битва» за Донбасс
Нутрициолог дала советы, как привить семье здоровые пищевые привычки
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.