02 ноября 2025 в 10:05

Лучший кекс за 30 минут — с орехами, какао и волшебным ароматом

Кекс с шоколадом: простой рецепт Кекс с шоколадом: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный домашний кекс можно приготовить за полчаса. Здесь нет ничего сложного, справится даже школьник. Румяная корочка, нежный мякиш и аппетитные орешки делают выпечку фаворитом и будней, и праздничного стола.

В подходящую по глубине емкость разбейте два куриных яйца, всыпьте к ним 100 г сахарного песка. Все взбейте, пока не появится легкая пенка, и влейте 100 мл чуть подогретого (не кипящего!) молока, 60 мл подсолнечного масла. Добавьте небольшую щепотку соли.

Просейте в смесь 180 г муки, вмешайте 2 ст. л. какао и 1 ч. л. разрыхлителя — именно просеянная мука сделает кекс воздушным. Закиньте в массу горсть измельченных грецких или лесных орешков, все перемешайте.

Теперь можно будет выпекать. Подходящая для этого температура — 180 градусов. Форму не забудьте предварительно смазать маслом. Чтобы приготовиться, кексу достаточно 25 минут. О готовности узнать можно с помощью зубочистки или деревянной шпажки: осторожно проткните выпечку, палочка должна выходить сухой. О том, что ваш кекс готов, сообщат и другие детали: поднимется красивая шапочка, по кухне распространится приятный шоколадный аромат.

  • Совет: чтобы орехи раскрыли вкус, перед добавлением слегка прогрейте их на сухой сковороде — аромат станет ярче, а текстура — насыщеннее.

Что еще сладкого приготовить самому? Шарлотка с тыквой — осенний вариант любимого пирога.

