Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 14:25

Шарлотка с тыквой и корицей — готовим ароматный осенний пирог за 40 минут

Шарлотка, но не с яблоками, а с тыквой! Простой рецепт Шарлотка, но не с яблоками, а с тыквой! Простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шарлотка — это символ домашнего уюта и простоты, но стоит заменить яблоки на тыкву, и привычный десерт заиграет новыми, осенними красками. Тыква придает пирогу нежную влажность, а корица делает аромат невероятно согревающим.

Начните с подготовки тыквы. Возьмите 300 г очищенной мякоти и нарежьте ее мелкими кубиками (примерно 0,5 см на 0,5 см). Чем меньше кусочки, тем равномернее они пропекутся. Посыпьте тыкву 1 ч. л. молотой корицы и 2 ст. л. сахара, чтобы она пустила немного сока и стала ароматнее.

Теперь займитесь тестом. Взбейте 4 крупных куриных яйца со 150 г сахарного песка до очень светлой, пышной и устойчивой пены. Это займет около 5–7 минут миксером. Именно хорошо взбитые яйца отвечают за воздушность вашей шарлотки.

Аккуратно, частями, введите в яичную смесь 150 г пшеничной муки, просеянной вместе с 1 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли. Вмешивайте муку лопаткой, движением снизу вверх, чтобы сохранить воздушность теста. Сюда же можно добавить щепотку ванильного сахара.

Соедините бисквитное тесто с подготовленной, ароматной тыквой и аккуратно перемешайте. Форму для выпечки (диаметр — 22 см) смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой или мукой. Вылейте тесто в форму и отправьте в разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте 35–45 минут. Готовность, как всегда, проверяйте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

Дайте шарлотке немного остыть в форме, затем извлеките и подавайте, щедро присыпав сахарной пудрой и еще немного корицей.

  • Совет: для более интересного вкуса перед выпеканием посыпьте поверхность пирога горстью рубленых грецких орехов — они придадут приятный хруст.

Посмотрите рецепт сладких татарских чебуреков — готовим янтык.

Читайте также
Плетёнка с красной рыбой и рисом: вкуснятина из обычного слоеного теста
Общество
Плетёнка с красной рыбой и рисом: вкуснятина из обычного слоеного теста
Португальский хлебный суп асорда! Варим всего 10 минут — без долгого стояния у плиты! Простой и очень вкусный супчик
Общество
Португальский хлебный суп асорда! Варим всего 10 минут — без долгого стояния у плиты! Простой и очень вкусный супчик
Суши-торт «Филадельфия»: оригинальный способ подать любимые роллы
Семья и жизнь
Суши-торт «Филадельфия»: оригинальный способ подать любимые роллы
Шарлотка «Роза»: самый вкусный и простой яблочный пирог
Общество
Шарлотка «Роза»: самый вкусный и простой яблочный пирог
Запеченные свекла и тыква соединяются в обалденный салат: готовим осеннюю закуску
Общество
Запеченные свекла и тыква соединяются в обалденный салат: готовим осеннюю закуску
пироги
рецепты
рецепт
шарлотка
тыква
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
выпечка
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нобелевский комитет определил лауреата премии мира до соглашения по Газе
Раскрыт главный смысл попыток ВСУ ударить по российским НПЗ
Новые окна без ремонта: как обновить пространство одним решением
Набиуллина объяснила причины подорожания бензина в России
Футболист может остаться парализованным после толчка в спину
Появились кадры переговоров Путина и Алиева
Путин назвал долгом объявить истинные причины авиакатастрофы AZAL
Компания РОЛЬФ и «ЛУКОЙЛ» — более 10 лет сотрудничества
В Госдуме резко ответили Зеленскому на угрозу блэкаута в Курске и Белгороде
Путин пообещал правовую оценку по крушению самолета AZAL
Путин: интересы России и Азербайджана во многом совпадают
Свистящие ветра и холодрыга до -5? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Ушел из жизни певец Ефрем Амирамов
Стало известно, к чему приведет рост налога для самозанятых
Путин рассказал о выплатах компенсаций в связи с крушением самолета AZAL
Соседи просят запретить «горящий» дом в США
Стали известны подробности действий экипажа разбившегося AZAL
«Панин взвыл от голода, Галкин держится»: как выживают иноагенты за рубежом
Ученые раскрыли механизм истощения организма при раке поджелудочной
Экс-чиновник сгорел заживо в доме на колесах в свой день рождения
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
Интернет и СМИ

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.