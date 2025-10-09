Шарлотка с тыквой и корицей — готовим ароматный осенний пирог за 40 минут

Шарлотка с тыквой и корицей — готовим ароматный осенний пирог за 40 минут

Шарлотка — это символ домашнего уюта и простоты, но стоит заменить яблоки на тыкву, и привычный десерт заиграет новыми, осенними красками. Тыква придает пирогу нежную влажность, а корица делает аромат невероятно согревающим.

Начните с подготовки тыквы. Возьмите 300 г очищенной мякоти и нарежьте ее мелкими кубиками (примерно 0,5 см на 0,5 см). Чем меньше кусочки, тем равномернее они пропекутся. Посыпьте тыкву 1 ч. л. молотой корицы и 2 ст. л. сахара, чтобы она пустила немного сока и стала ароматнее.

Теперь займитесь тестом. Взбейте 4 крупных куриных яйца со 150 г сахарного песка до очень светлой, пышной и устойчивой пены. Это займет около 5–7 минут миксером. Именно хорошо взбитые яйца отвечают за воздушность вашей шарлотки.

Аккуратно, частями, введите в яичную смесь 150 г пшеничной муки, просеянной вместе с 1 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли. Вмешивайте муку лопаткой, движением снизу вверх, чтобы сохранить воздушность теста. Сюда же можно добавить щепотку ванильного сахара.

Соедините бисквитное тесто с подготовленной, ароматной тыквой и аккуратно перемешайте. Форму для выпечки (диаметр — 22 см) смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой или мукой. Вылейте тесто в форму и отправьте в разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте 35–45 минут. Готовность, как всегда, проверяйте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

Дайте шарлотке немного остыть в форме, затем извлеките и подавайте, щедро присыпав сахарной пудрой и еще немного корицей.

Совет: для более интересного вкуса перед выпеканием посыпьте поверхность пирога горстью рубленых грецких орехов — они придадут приятный хруст.

