Мандариновая шарлотка — это символ Нового года. Ее обожает вся семья, и готовится она просто

Вы даже не представляете, насколько мандариновая шарлотка получается воздушной, нежной и ароматной. Я пеку эту шарлотку именно в новогодние праздники — и каждый раз она исчезает первой, потому что дом мгновенно наполняется запахом цитрусов и выпечки. Это не просто пирог, а настоящая семейная традиция и стопроцентное ощущение праздника

Ингредиенты (форма 22–24 см): яйца — 5 шт., сахар — 180 г, мука — 180 г, сметана — 40 г, мандарины — 5–6 шт., разрыхлитель — 0,5 ч. л., корица — 0,5 ч. л., соль — щепотка, сахарная пудра — для украшения.

Приготовление: с хорошо вымытых мандаринов аккуратно снимите цедру на мелкой терке, не задевая белый слой, затем очистите плоды и нарежьте мякоть небольшими кусочками, удаляя косточки. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до очень пышной, светлой и густой массы — именно этот этап отвечает за воздушность пирога. Добавьте муку, разрыхлитель и корицу, затем вмешайте сметану и мандариновую цедру, аккуратно перемешивая на минимальной скорости. В последнюю очередь осторожно вмешайте кусочки мандаринов. Переложите тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 50 минут до сухой шпажки. Готовой шарлотке дайте немного остыть, затем выньте из формы и при желании посыпьте сахарной пудрой.

