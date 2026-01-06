Этот пирог съедается первым! Осетинский пирог с тыквой — сладкая начинка в тончайшем тесте, тает во рту

Представьте себе: тончайший, почти прозрачный слой теста, скрывающий бархатную сладкую начинку из запечённой тыквы с лёгкими пряными нотками. Этот осетинский пирог — идеальный баланс простоты и изысканности, где гармоничное сочетание нежности тыквы и эластичного теста создаёт удивительный вкус, который действительно тает во рту. Он станет ярким акцентом на любом столе, даря тепло и солнечное настроение даже в хмурый день.

Для приготовления вам понадобится: для теста: 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли; для начинки: 800 г тыквы, 100 г сахара, 1 ч. л. молотой корицы, 30 г сливочного масла. Тыкву очистите, нарежьте кубиками и запеките до мягкости при 180°C. Разомните в пюре, добавьте сахар и корицу. Для теста смешайте тёплый кефир, дрожжи и сахар, дайте постоять 10 минут. Всыпьте муку с солью, замесите эластичное тесто и оставьте подходить на 1-1,5 часа. Разделите тесто на 2 части (основа и крышка). Раскатайте основу в круг, выложите тыквенную начинку, оставив края. Накройте вторым раскатанным кругом, тщательно защипните края, а в центре оставьте небольшое отверстие. Аккуратно перенесите пирог на противень и выпекайте 25-30 минут при 200°C до золотистого цвета. Готовый пирог смажьте сливочным маслом и накройте полотенцем на 10 минут перед подачей.

