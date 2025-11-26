День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 12:33

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда неожиданно приходят гости или просто хочется чего-то вкусного к чаю, эти рулетики из лаваша становятся настоящим спасением. Они сочетают в себе знакомый с детства вкус шпрот, нежность сливочного сыра и пикантность чеснока — получается настолько гармонично, что просто невозможно оторваться. Что особенно приятно — готовятся они буквально за 15 минут, а выглядят как полноценная праздничная закуска. Такие рулетики одинаково хороши и на новогоднем столе, и в качестве быстрого перекуса, и для пикника. А если вы добавите в начинку немного маринованного огурчика или горчицы, получится еще более интересный и яркий вкус.

Для приготовления вам понадобится: 1 лист тонкого лаваша, 1 банка шпрот (200 г), 200 г сливочного сыра, 2 зубчика чеснока, пучок укропа и 2 ст.л. майонеза. Лаваш разложите на столе. Смешайте сливочный сыр с пропущенным через пресс чесноком, мелко нарубленным укропом и майонезом. Равномерно распределите эту массу по всей поверхности лаваша. Сверху аккуратно выложите шпроты целиком, стараясь не ломать их. Теперь плотно сверните лаваш рулетом, подворачивая края. Заверните готовый рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 30 минут — так он пропитается и будет лучше резаться. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2-3 см. Украсьте зеленью и подавайте к столу!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат без майонеза: фантастическое сочетание мандаринов с креветками — вкус и внешний вид на миллион
Общество
Салат без майонеза: фантастическое сочетание мандаринов с креветками — вкус и внешний вид на миллион
Трех зайцев одним блюдом — готовим рыбную намазку: вкуснота, польза из омега-3 и универсальность — на завтрак или на багет к Новому году
Общество
Трех зайцев одним блюдом — готовим рыбную намазку: вкуснота, польза из омега-3 и универсальность — на завтрак или на багет к Новому году
Этот салат — мечта любителей фастфуда: готовлю полезную версию любимого бургера для всей семьи
Общество
Этот салат — мечта любителей фастфуда: готовлю полезную версию любимого бургера для всей семьи
Без биксера и возни с тестом! Итальянский пирог «Нуа» с заварным кремом — идеальное угощение к новогоднему столу
Общество
Без биксера и возни с тестом! Итальянский пирог «Нуа» с заварным кремом — идеальное угощение к новогоднему столу
С таким рулетом и салаты не нужны! Всего 2 ингредиента и сыр
Семья и жизнь
С таким рулетом и салаты не нужны! Всего 2 ингредиента и сыр
рецепты
кулинария
ужины
закуски
новогодний стол 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не конкурирующие страны»: в АТОР раскрыли, почему КНР не станет Турцией
В АТОР назвали среднюю стоимость новогодних туров на курортах России
Звезда «Кухни» рассказала о душевных репетициях у Шиловского
Посольство раскрыло детали задержания россиянки по делу SOS Donbass
В Таганроге объявили день траура после атаки беспилотников
В Большом театре нашли еще один способ реализовать билеты на «Щелкунчика»
Три российских курорта возглавили рейтинг новогоднего отдыха
Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку
В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчик»
Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей
«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади
«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой
БПЛА в Чувашии, 17 лет за измену, удар по детям: ВСУ атакуют РФ 26 ноября
В Европе обиделись на Каллас из-за России
Песков раскрыл, известна ли дата визита Уиткоффа в Москву
Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево
«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной
Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму
В Кремле призвали не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
В Госдуме напомнили об уплате ряда налогов
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.