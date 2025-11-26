Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Когда неожиданно приходят гости или просто хочется чего-то вкусного к чаю, эти рулетики из лаваша становятся настоящим спасением. Они сочетают в себе знакомый с детства вкус шпрот, нежность сливочного сыра и пикантность чеснока — получается настолько гармонично, что просто невозможно оторваться. Что особенно приятно — готовятся они буквально за 15 минут, а выглядят как полноценная праздничная закуска. Такие рулетики одинаково хороши и на новогоднем столе, и в качестве быстрого перекуса, и для пикника. А если вы добавите в начинку немного маринованного огурчика или горчицы, получится еще более интересный и яркий вкус.

Для приготовления вам понадобится: 1 лист тонкого лаваша, 1 банка шпрот (200 г), 200 г сливочного сыра, 2 зубчика чеснока, пучок укропа и 2 ст.л. майонеза. Лаваш разложите на столе. Смешайте сливочный сыр с пропущенным через пресс чесноком, мелко нарубленным укропом и майонезом. Равномерно распределите эту массу по всей поверхности лаваша. Сверху аккуратно выложите шпроты целиком, стараясь не ломать их. Теперь плотно сверните лаваш рулетом, подворачивая края. Заверните готовый рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 30 минут — так он пропитается и будет лучше резаться. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2-3 см. Украсьте зеленью и подавайте к столу!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.