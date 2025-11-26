Глава Ростеха заявил о неуязвимости одного оружия РФ для ВСУ

Украинские военные не могут эффективно сбивать управляемые снаряды российских РСЗО «Торнадо-С», заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС. По его словам, ВСУ не удается противостоять российскому оружию даже при наличии западных зенитных комплексов.

Наши управляемые снаряды РСЗО «Торнадо-С» у противника плохо получается сбивать, даже при наличии у ВСУ западных зенитных комплексов, — сказал собеседник.

Ранее он сообщил о многократном увеличении выпуска вооружений в Российской Федерации. По его информации, производственные мощности по отдельным позициям, включая реактивные системы, возросли более чем в 12 раз.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские военные в ходе ночного комбинированного удара по Киеву могли применить новейшие ракетные системы. По его мнению, украинская столица подверглась атаке боеприпасами, которые используются для вооружения истребителей Су-57 и Су-35. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.