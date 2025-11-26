День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 12:17

Глава Ростеха заявил о неуязвимости одного оружия РФ для ВСУ

Чемезов заявил о неспособности ВСУ сбивать снаряды «Торнадо-С»

РСЗО «Торнадо-С» РСЗО «Торнадо-С» Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Украинские военные не могут эффективно сбивать управляемые снаряды российских РСЗО «Торнадо-С», заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС. По его словам, ВСУ не удается противостоять российскому оружию даже при наличии западных зенитных комплексов.

Наши управляемые снаряды РСЗО «Торнадо-С» у противника плохо получается сбивать, даже при наличии у ВСУ западных зенитных комплексов, — сказал собеседник.

Ранее он сообщил о многократном увеличении выпуска вооружений в Российской Федерации. По его информации, производственные мощности по отдельным позициям, включая реактивные системы, возросли более чем в 12 раз.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские военные в ходе ночного комбинированного удара по Киеву могли применить новейшие ракетные системы. По его мнению, украинская столица подверглась атаке боеприпасами, которые используются для вооружения истребителей Су-57 и Су-35. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сергей Чемезов
Ростех
торнадо-с
снаряды
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Большом театре нашли еще один способ реализовать билеты на «Щелкунчика»
Три российских курорта возглавили рейтинг новогоднего отдыха
Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку
В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчик»
Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей
«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади
«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой
БПЛА в Чувашии, 17 лет за измену, удар по детям: ВСУ атакуют РФ 26 ноября
В Европе обиделись на Каллас из-за России
Песков раскрыл, известна ли дата визита Уиткоффа в Москву
Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево
«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной
Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму
В Кремле призвали не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
В Госдуме напомнили об уплате ряда налогов
Королевская семья Британии: новости, Кейт и Уильяму понадобился психолог
Профессор предупредил об опасности выбросов пепла вулканов на Камчатке
«Столько доброты и желания помочь»: актриса Корниенко о характере Шарыкиной
В АТОР раскрыли самое дешевое направление для путешествий зимой
Топ-5 аккумуляторных шуруповертов: рейтинг самых надежных моделей
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.