Производство одного вида снарядов в РФ увеличилось в 10 раз с начала СВО

Чемезов: выпуск снарядов для ствольной артиллерии вырос в 10 раз с начала СВО

Сергей Чемезов Сергей Чемезов Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Производство вооружений в РФ по многим позициям выросло в разы и даже десятки раз, заявил ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, в частности, для реактивных систем этот показатель увеличился более чем в 12 раз.

По многим позициям рост в разы и даже в десятки раз. К примеру, выпуск снарядов для ствольной артиллерии увеличился в 10 раз с начала СВО. Для реактивных систем [залпового огня] — более чем в 12 раз, — сказал собеседник агентства.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщили, что российский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» считается одним из самых передовых в мире среди аналогичных систем. Этот вывод был сделан после анализа использования ПЗРК в рамках специальной военной операции.

Тем временем российские военные блогеры опубликовали видеозаписи, на которых зафиксировано уничтожение переправы, наведенной инженерными подразделениями ВСУ через реку. Конструкция была возведена с применением тяжелого механизированного моста. Судя по кадрам, по переправе наносилась серия ударов FPV-дронами, однако они сумели лишь повредить покрытие, не лишив мост его работоспособности. Решающим стал точный удар реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», после которого переправа была полностью выведена из строя.

