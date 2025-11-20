В Ростех назвали боеприпас, который уничтожает неуязвимые для дронов цели Ростех: снаряды «Торнадо-С» уничтожают неуязвимые для дронов цели

Управляемые боеприпасы реактивной системы «Торнадо-С» подтвердили эффективность при уничтожении сложных точечных целей, сообщили в Ростехе. Эти снаряды уничтожили переправу ВСУ, которую ранее безуспешно пытались вывести из строя FPV-дроны.

Российские военные блогеры опубликовали видеозаписи, на которых зафиксировано уничтожение переправы, наведенной инженерными подразделениями ВСУ через реку. Конструкция была возведена с применением тяжелого механизированного моста. Судя по кадрам, по переправе наносилась серия ударов FPV-дронами, однако они сумели лишь повредить покрытие, не лишив мост его работоспособности. Решающим стал точный удар реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», после которого переправа была полностью выведена из строя.

Когда беспилотники-камикадзе не могут справиться с целью, в дело вступает не менее точный, но несравнимо более мощный боеприпас системы «Торнадо-С». 300-миллиметровый снаряд, выпущенный с расстояния в десятки километров, попал точно в переправу, без какого-либо отклонения. В результате прочный металлический блок моста, способный выдержать военную технику массой 60 тонн, разлетелся на две части. Управляемые боеприпасы «Торнадо-С» в зоне СВО сегодня стали одним из высокоэффективных средств поражения точечных целей, — говорится в сообщении.

В Ростехе напомнили, что предприятия госкорпорации производят широкий спектр высокоточных вооружений — от управляемых и корректируемых ракет «Торнадо-С» до ракет комплексов «Искандер», управляемых снарядов «Краснополь», а также ракет «Вихрь», «Изделие-305» и других систем. По данным компании, вся эта номенклатура активно применяется в зоне спецоперации.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщили, что российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» считается одним из самых передовых в мире среди аналогичных систем. Этот вывод был сделан после анализа использования ПЗРК в рамках специальной военной операции