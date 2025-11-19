Российский ПЗРК «Верба» назвали мировым лидером

Российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» считается одним из самых передовых в мире среди аналогичных систем, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025. Этот вывод был сделан после анализа использования ПЗРК в рамках специальной военной операции, передает ТАСС.

«Верба» успешно справляется с поражением разнообразных воздушных целей, таких как вертолеты, самолеты, беспилотные аппараты и крылатые ракеты. По данным «Высокоточных комплексов», в последнее время наблюдается существенное сокращение расхода ракет на одну цель по сравнению с ожидаемыми показателями.

При этом, особенно в последнее время, расход ракет на одну цель значительно ниже расчетных показателей, что говорит и о качестве ПЗРК, и о возросшей подготовке стрелков — зенитчиков, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что традиционные ПЗРК не могут нейтрализовать украинские электрические беспилотники. Эти дроны, оснащенные электромоторами, не выделяют значительного тепла и становятся невидимыми для ПЗРК, ориентированных на тепловой след. Для борьбы с такими дронами был разработан специализированный комплекс с ракетами-перехватчиками.