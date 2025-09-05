Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов

Традиционный переносной зенитный ракетный комплекс не может уничтожить электрический беспилотник Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, ПЗРК определяет цель по тепловому следу, поэтому электромотор остается невидимкой, сливаясь с окружающей средой.

Если мы говорим про обычный ПЗРК, он работает именно по тепловому следу, по теплу, которое излучает реактивный или бензиновый двигатель, если он имеет достаточно большую температуру. Беспилотники, которые использует Украина на передовой, — электрические. Электромотор имеет ту же температуру, что окружающая среда, поэтому традиционный ПЗРК по таким беспилотникам просто не работает. Именно поэтому разработан специальный комплекс, который обнаруживает дроны и уничтожает их с помощью ракеты-перехватчика, — сказал Кнутов.

Ранее Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника самолетного типа. 15 из них были сбиты над территорией Брянской области.